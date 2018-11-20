عمرو طلعت يلتقى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب

هبة السيد

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب فى مكتبه بالقرية الذكية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالأجندة التشريعية التى أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى الوقت الراهن لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى.

وتناول اللقاء منظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها التشريعات الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتنظيم المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية حيث تم استعراض الاهتمام العالمى بحماية البيانات الشخصية خاصة فى أعقاب صدور لائحة الاتحاد الاوروبى التى تفرض التزامات على معالجى البيانات، وحقوق المواطن فى حماية بياناته الشخصية، كما تم التأكيد على أهمية توعية المواطنين بالاستخدام الأمثل لبياناتهم عند التعامل مع البيئة الرقمية.

وشهد اللقاء استعراض المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة من أجل تمكينها من التطوير التكنولوجى، ولتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين؛ فضلا عن مشروعاتها لتطوير وتحديث البنية التحتية وشبكات الاتصالات فى ربوع الوطن لتحسين جودة خدمات الاتصالات فى إطار برنامج الحكومة الذى يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.