video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عمرو طلعت يلتقى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:37 م
عمرو طلعت يلتقى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب وزير الاتصالات والنائب أحمد بدوى
هبة السيد
إضافة تعليق

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب فى مكتبه بالقرية الذكية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالأجندة التشريعية التى أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى الوقت الراهن لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى.

 

وتناول اللقاء منظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها التشريعات الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتنظيم المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية حيث تم استعراض الاهتمام العالمى بحماية البيانات الشخصية خاصة فى أعقاب صدور لائحة الاتحاد الاوروبى التى تفرض التزامات على معالجى البيانات، وحقوق المواطن فى حماية بياناته الشخصية، كما تم التأكيد على أهمية توعية المواطنين بالاستخدام الأمثل لبياناتهم عند التعامل مع البيئة الرقمية.

 

وشهد اللقاء استعراض المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة من أجل تمكينها من التطوير التكنولوجى، ولتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين؛ فضلا عن مشروعاتها لتطوير وتحديث البنية التحتية وشبكات الاتصالات فى ربوع الوطن لتحسين جودة خدمات الاتصالات فى إطار برنامج الحكومة الذى يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الاتصالات يجتمع بالمجلس الأعلى للأمن السيبرانى بعد CAIRO ICT

وزير الاتصالات لـ"اليوم السابع": نركز على بناء الإنسان والتحول الرقمى بمعرض cairo ict

الاتصالات

تشريعات

مجلس النواب

النائب أحمد بدوى




لا تفوتك
حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة