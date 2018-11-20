عبور 200 سفينة قناة السويس بحمولة 14.2 مليون طن فى 4 أيام

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ4 أيام، من الجمعة حتى أمس الإثنين، عبور 200 سفينة بحمولة 14.2 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن أن يوم الجمعة عبرت قناة السويس 44 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت 49 سفينة بحمولة 4 ملايين طن، وعبرت قناة السويس يوم الأحد، 62 سفينة بحمولة 4 ملايين طن، فيما عبرت أمس الأثنين 45 سفينة بحمولة 3 ملايين طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ4 أيام إلى 200 سفينة بحمولة 14.2 مليون طن.