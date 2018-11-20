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عبدالهادى القصبى عقب انضمامه لحملة رسول الإنسانية: علينا الاقتداء برسالته

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:55 ص
عبدالهادى القصبى عقب انضمامه لحملة رسول الإنسانية: علينا الاقتداء برسالته عبد الهادى القصبى
كتب ــ محمد مجدى السيسى
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أعلن زعيم الأغلبية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى انضمام المشيخة العامة للطرق الصوفية مع وزارة الأوقاف ونقابة الأشراف إلى حملة وزارة الأوقاف المصرية العالمية "رسول الإنسانية"، للتعريف بالرسول (صلى الله عليه وسلم ) ورسالته السمحة الغراء التي جاءت رحمة للإنسانية جمعاء، وذلك للتعريف برسالة الرسول الكريم السمحة التى تدعو الى التسامح والاعتدال ونبذ العنف والتطرف، وعلينا جميعا أن نقتدى بالرسول الكريم فى حياتنا.

 

وأضاف القصبى، أن الرسول (صلى الله عليه وآله)  تحمل  أعباء رسالة الله إلى الإنسان،  وبنى للإنسان خرائط السعادة في الدنيا والآخرة، ولولاه لكان البشر يتيهون ويضيعون في طرق هذه الحياة الملتوية، موضحا أن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) قدم رسالة عظيمة إلى البشرية علينا أن نقتدى بها.

 

جدير بالذكر، أن المشيخة العامة للطرق الصوفية تحتفل اليوم بذكرى المولد النبوى حيث أناب  رئيس الوزراء  المهندس مصطفى مدبولى الدكتور محمد مختار جمعة  وزير الأوقاف لحضور احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بذكرى المولد النبوي الشريف الذي تقيمه المشيخة العامة للطرق الصوفية  بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة اليوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م .

 

 

 

 

 


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