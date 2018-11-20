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ضبط 88 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 1060 حكما فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:24 ص
ضبط 88 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 1060 حكما فى حملة أمنية بالإسماعيلية حبس
الإسماعيلية – صبرى غانم
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 شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1060 حكمًا متنوعًا منها 815حكمًا جزئيا  و21 حكم مستأنف و203 حكم غرامات ،20 حكم مخالفات وهارب من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8050 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 88 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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