ضبط 66 ألف لتر بنزين و10 أطنان دقيق مدعمة قبل تهريبهم بالمحافظات

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت جهودها عن ضبط ( 42 قضية)، أبرزها ضبط المدير المسئول عن محطة تموين سيارات بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، لقيامه بالاستيلاء على كميات من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة وقدرها ( 66 ألف لتر سولار وبنزين 80 ) وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

وتم ضبط قائد سيارة نقل بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لقيامه بحيازة وتجميع كمية من الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المدعم قدرها ( 10 أطنان ) والاستيلاء عليها لبيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط مالك شركة لتعبئة المواد الغذائية والمتعاقد مع الشركة العامة لتجارة الجملة على تعبئة وتوريد السكر التموينى بدائرة قسم شرطة ثانى سوهاج، لقيامه بالتلاعب فى أوزان عبوات السكر التموينى المدعم من قبل الدولة، حيث تم ضبط ( كمية قدرها 6 طن سكر تموينى مدعم معبأة، وبها نقص كمية قدرها 240 كيلو جرام ) تمهيدًا لتوزيعها على البدالين التموينيين لصرفها للمواطنين، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

وفِى إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط الجرائم التموينية بشتى صورها خاصة جرائم الغش التجارى والسلع الغذائية غير الصالحه للاستهلاك الآدمى تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن البحر الأحمر بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى من ضبط (كمية من الدواجن المجمدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمى وزنت 706 كيلو جرام) داخل ثلاجة حفظ مواد غذائية كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، مخزنة لحساب "حامد. م " مالك مكتب توريدات عمومية ومتعهد توريد أغذية، حيث تم ضبطه، وبرفقته "مؤمن. م. م" مندوب توريد أغذية – ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الغردقة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.