video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:05 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 66 ألف لتر بنزين و10 أطنان دقيق مدعمة قبل تهريبهم بالمحافظات

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:15 م
ضبط 66 ألف لتر بنزين و10 أطنان دقيق مدعمة قبل تهريبهم بالمحافظات مواد بترولية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
إضافة تعليق

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

 

وأسفرت جهودها عن ضبط ( 42 قضية)، أبرزها ضبط المدير المسئول عن محطة تموين سيارات بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، لقيامه بالاستيلاء على كميات من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة وقدرها ( 66 ألف لتر سولار وبنزين 80 ) وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

 

وتم ضبط قائد سيارة نقل بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لقيامه بحيازة وتجميع كمية من الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المدعم قدرها ( 10 أطنان ) والاستيلاء عليها لبيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

 

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط مالك شركة لتعبئة المواد الغذائية والمتعاقد مع الشركة العامة لتجارة الجملة على تعبئة وتوريد السكر التموينى بدائرة قسم شرطة ثانى سوهاج، لقيامه بالتلاعب فى أوزان عبوات السكر التموينى المدعم من قبل الدولة، حيث تم ضبط ( كمية قدرها 6 طن سكر تموينى مدعم معبأة، وبها نقص كمية قدرها 240 كيلو جرام ) تمهيدًا لتوزيعها على البدالين التموينيين لصرفها للمواطنين، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

 

وفِى إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط الجرائم التموينية بشتى صورها خاصة جرائم الغش التجارى والسلع الغذائية غير الصالحه للاستهلاك الآدمى تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن البحر الأحمر بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى من ضبط (كمية من الدواجن المجمدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمى وزنت 706 كيلو جرام) داخل ثلاجة حفظ مواد غذائية كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، مخزنة لحساب "حامد. م " مالك مكتب توريدات عمومية ومتعهد توريد أغذية، حيث تم ضبطه، وبرفقته "مؤمن. م. م" مندوب توريد أغذية – ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الغردقة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تضبط 605 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

التموين

الداخلية

حملات تموينية




لا تفوتك
التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة