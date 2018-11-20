ضبط 4000 قطعة حلوى المولد داخل مصانع بدون ترخيص و20 طن أرز فى حملة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط "م س م" 42 سنة المدير المسئول عن فراكة أرز بدون ترخيص بمركز الدلنجات، وضُبط بحوزته 40 طن أرز شعير وأرز أبيض .



كما تمكنت الحملة من ضبط 4000 قطعة حلوى المولد النبوى داخل مصانع بدون ترخيص بمراكز حوش عيسى والدلنجات وكوم حمادة ومركز بدر.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.