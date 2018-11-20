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ضبط 25 ألف عبوة مقرمشات غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة أمنية بطوخ

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 04:34 م
ضبط 25 ألف عبوة مقرمشات غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة أمنية بطوخ مقرمشات - أرشيفية
كتب - نيفين طه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية 25 ألف عبوة مقرمشات مصنوعة من خامات رديئة بمصنع غير مرخص بطوخ، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد بضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "غير مرخصة" بدائرة مركز شرطة طوخ، لإنتاجه سلع غذائية " مقرمشات" من خامات رديئة وغير صالحة للاستهلاك ومعاد تدويرها ومجهولة المصدر وإستخدامه لأسماء وعلامات شركات أخرى ووضعها على المنتج على غير الحقيقة ، حيث تم ضبط 2 طن مستلزمات إنتاج "ذرة - 5 ماكينات، 25ألف عبوة مقرمشات "منتج نهائى" – عبوات تحت التجهيز تمهيداً لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتولت النيابة التحقيق.


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