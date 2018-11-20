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ضبط المتهمين بقتل عامل وزوجته وسرقتهما فى الدقهلية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:21 م
ضبط المتهمين بقتل عامل وزوجته وسرقتهما فى الدقهلية اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية،
الدقهلية شريف الديب
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تمكن ضباط مباحث مركز دكرنس من كشف لغز مقتل عامل وزوجته داخل شقتهم بقرية ميت طريف التابعة لدائرة المركز، بعدما اتفق ثلاثة على التخلص منهم وسرقتهما لعلمهما بوجود أموال ومصوغات خاصتهم.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ للرائد أبو العزم فتحى رئيس مباحث لمركز دكرنس، عن بلاغ الأهالى بقرية ميت طريف مركز دكرنس باكتشافهما وفاة كل من عادل ا ع ى 62 عاما عامل وزوجته فاتن ع ا 50 عاما ويقيمان بمفردهما بشقة الطابق الارضى بمنزل مكون من طابقين على إثر إصابة الأول بجروح تهشمية بالرأس والوجه وإصابة الثانية بطلق نارى بالوجه.

 

على الفور انتقل اللواء محمد شرباش مدير المباحث والعميد أحمد شوقى رئيس مباحث المديرية والعميد طارق هجرس رئيس فرع الأمن العام، لمكان البلاغ وتبين ووجود جثة الأول بصالة الشقة وزوجته بأرضية غرفة النوم ووجود آثار استضافة.

 

وتنفيذا لتوجيهات اللواء علاء سليم مساعد الوزير رئيس قطاع الأمن العام تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد شرباش ورئاسة العميد أحمد شوقى والمقدم محمد الحسينى رئيس فرع البحث، ومقدم عمر عامر وكيل فرع شرق، والرائد أحمد الجندى رئيس مباحث مركز بنى عبيد، وذلك بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالمديرية لكشف غموض الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها.

 

وكشفت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من رمضان ج ر 28 عاما موظف، حمدى ا ع 38 عاما عامل، محمد ع ر 20 عاما ومقيم ميت طريف.

 

واتفق المتهمون فيما بينهم على قتل المجنى عليهما مستغلين اقامتهما بمفردهما وكبر سنهما وتعرف الثانى على المجنى عليه عن طريق علاجه له بالأعشاب بقصد سرقة ما لديهما من اموال ومصاغ حيت قام المتهمان الأول والثانى بالدخول للمنزل لتنفيذ مخططهم بينما انتظر الثالث أمام المنزل لمراقبة حركته وقام الثانى بإطلاق النار من سلاح نارى طبنجة نتج عنه إصابة المجنى عليهما ووفاتهما وقاما بسرقة ما وجداها من مضوغات ذهبية وغادرا المنزل.

 

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة وارشدوا عن المسروقات بعض السلاسل وغوايش واسورة وقرط.

 

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وقررت حبسهم 4 أيام احتياطيا.

 


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