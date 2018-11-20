صور.. مميش يهدى درع قناة السويس لوزيرة الاستثمار خلال زيارة وفد البنك الأسيوى

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

التقى الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الثلاثاء، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبرفقتها وفد رفيع المستوى من البنك الأسيوى للبنية التحتية والاستثمار، برئاسة السيد تشين شي شين، لبحث الفرص الاستثمارية في مشروع التنمية بمنطقة القناة والتعرف عن قرب على المشروعات القومية في المنطقة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع الأنفاق أسفل قناة السويس.

حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة البنك الأسيوى وعدد من قيادات هيئة قناة السويس، واللواء عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية، وأحمد كوجاك نائب وزير المالية و وفد من الوزارة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

تأتي الزيارة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للمناطق الاقتصادية الواعدة، وعلى رأسها منطقة قناة السويس، والتعريف بجهود الدولة في إنشاء وتنفيذ البني التحتية اللازمة للمشاريع العملاقة المتوقعة في المنطقة.

في بداية اللقاء، رحب الفريق مُهاب مميش بالحضور في هيئة قناة السويس، متمنياً أن يثمر اللقاء عن تعاون مشترك في تمويل مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار علاقات التعاون الراسخة بين مصر والمؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، لاسيما في مجالات تطوير البني التحتية ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات للسوق المصري.

وأشار الفريق مميش إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة يعبر عن بصيرة واعية وإدراك تام من قبل القيادة السياسية لمدي أهمية قناة السويس كمرفق ملاحي عالمي يخدم 10% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً، مؤكدا على التزام الهيئة بتطوير المجرى الملاحي للقناة ورفع كفاءتها من خلال مشروعات التطوير بما يتناسب مع متطلبات صناعة النقل البحري ومتغيرات حركة التجارة العالمية لتظل قناة السويس المرفق الملاحي الأهم والأسرع والأكثر أماناً.

وأوضح الفريق مميش أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها تنمية منطقة القناة وفق مخطط علمي شامل قادر على جذب أنظار المستثمرين والمهتمين بمجال النقل واللوجيستيات من خلال تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات والآليات التسويقية اللازمة لتلبية متطلبات الاستثمار بتطبيق قيمة مُضافة على البضائع المارة بقناة السويس عبر مناطق صناعية ولوجيستية تحيط بستة موانئ متطورة على ضفاف القناة.

وشدد رئيس الهيئة على أن جهود التنمية بمنطقة القناة تسير بخطى قوية من أجل تحقيق إنجازات فعلية على أرض الواقع في وقت قياسي، منوهاً في هذا الصدد إلى الوصول لمراحل متقدمة في إنجاز مشروعات تمهيد البنية التحتية ومعالجة التربة، فضلاً عن تطبيق التشريعات والقوانين الملائمة للاستثمار في المناطق ذات الطبيعة الخاصة، وتوفير العمالة الفنية المدربة بإنشاء مراكز تدريب وفق المستويات العالمية علاوة على اتخاذ التدابير التي من شأنها رفع تنافسية موانئ المنطقة بفتح قنوات اتصال مع المستثمرين سواء من خلال الجولات الترويجية أو دعوة المستثمرين للتعرف عن قرب على مزايا المشروع

ثم استعرض الفريق مميش الفرص الاستثمارية في مشروع تنمية منطقة القناة والذي يستمد من عبقرية الموقع لقناة السويس ميزة ترويجية تضمن له مكانة رائدة على خريطة المناطق الاقتصادية الكبرى

وأثنى الفريق مميش على الجهد الكبير الذي تقوم به الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في دفع عجلة الاستثمار وتعاونها الكامل مع هيئة قناة السويس فيما يتعلق بالاتفاقات والتعاقدات الدولية مع الشركات العالمية الراغبة في العمل بالمنطقة

و شاهد الوفد مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ القناة وتوضح مكانتها في خدمة حركة التجارة العالمية، ومدى تكاملها مع مشروع التنمية بمنطقة القناة.

في ختام اللقاء، أهدى الفريق مُهاب مميش درع قناة السويس الجديدة للدكتورة سحر نصروزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، كما قدم درعاً آخر للسيد تشين شي شين رئيس وفد البنك الأسيوي للبنية التحتية والإستثمار.

شمل برنامج الزيارة قيام الوفد بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلاها تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية ثم التوجه إلى مدينة بورسعيد لزيارة ميناء شرق بورسعيد لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.



الفريق مهاب مميش يهدي درع القناة الجديدة للدكتورة سحر نصر



الفريق مهاب مميش يهدي درع قناة السويس الجديدة لرئيس وفد البنك الآسيوي



الفريق مهاب مميش يلقي كلمة ترحيب بالوفد الزائر