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الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:37 م
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صور.. مظاهرات فى اليونان بسبب إجراءات الحكومة بصدد المحالين على المعاش

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:39 م
صور.. مظاهرات فى اليونان بسبب إجراءات الحكومة بصدد المحالين على المعاش
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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احتشد أعداد كبيرة من المواطنين اليونانيين فى الميادين الرئيسية بالعاصمة أثينا اعتراضا على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بصدد الموظفين الذى خرجوا إلى المعاش.

أعداد كبيرة من المتقاعدين يشاركون فى التظاهرات
أعداد كبيرة من المتقاعدين يشاركون فى التظاهرات

 

كانت الحكومة اتخذت قررات من شأنها تخفيض الإنفاق وتقليل المعاشات وإكمال عملية تقييم لمهارات موظفى القطاع العام ومؤهلاتهم وبيع محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم. كما تعتزم الحكومة تشديد القوانين التى تحكم دعوات اتحادات العمال للإضراب.

جانب من الاحتجاجات فى شوارع أثينا
جانب من الاحتجاجات فى شوارع أثينا

 

وفقد مئات الآلاف فى اليونان وظائفهم خلال الأزمة كما انخفضت معاشات المتقاعدين بأكثر من 30%.

المتقاعدون يحتجون على تقليل المعاشات
المتقاعدون يحتجون على تقليل المعاشات
عدد من المتقاعدين يلتقطون الأنفاس بعد ساعات من الهتاف
عدد من المتقاعدين يلتقطون الأنفاس بعد ساعات من الهتاف
جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات
لافتات مناوئة للإجراءات الحكومية بالشوارع
لافتات مناوئة للإجراءات الحكومية بالشوارع
متظاهرون يهتفون ضد الإجراءات الحكومية
متظاهرون يهتفون ضد الإجراءات الحكومية
متظاهرون يونانيون
متظاهرون يونانيون
مجموعة من المواطنين اليونانيين احتشدوا للاحتجاج على الإجراءات الحكومية
مجموعة من المواطنين اليونانيين احتشدوا للاحتجاج على الإجراءات الحكومية
مواطنين يونانيين يستريحون قليلا بعد المشاركة فى المظاهرات
مواطنين يونانيين يستريحون قليلا بعد المشاركة فى المظاهرات

 


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