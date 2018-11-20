video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 05:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ المنيا يشهد جلسة صلح بين عائلتين بمركز ملوى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 04:06 م
صور.. محافظ المنيا يشهد جلسة صلح بين عائلتين بمركز ملوى اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
فريق المحافظات
إضافة تعليق

شهد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، يرافقه اللواء مجدى عامر ، مدير الأمن، جلسة الصلح رقم 28 لهذا العام والتي نظمتها لجنة المصالحات بمركز ملوى، بين عائلتي " أولاد جميل مهنى "  و "أولاد الغزالية "  بقرية البياضية التابعة لمركز ملوى، حيث تم إنهاء الخلافات والخصومات الثأرية في جو يسوده الرضا بين أطراف العائلتين.

حضر جلسة الصلح أعضاء لجنة المصالحات بملوى، والدكتو أحمد طلب ،  وكيل الأزهر الشريف ، وعدد من ممثلي وزارة الأوقاف والكنيسة، وعدد من نواب البرلمان، والعميد مصطفي منتصر ، مأمور مركز ملوى والعميد فادى وديع ، رئيس مركز ملوي وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

أشاد المحافظ خلال كلمته بالجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن المنيا ولجان المصالحات وكبار العائلات في القضاء على عادة الثأر خاصة في صعيد مصر وحقن الدماء ودعم مبادرات الصلح بين العائلات المتخاصمة من أجل القضاء على الخلافات وتحقيق الاستقرار والأمن والأمان داخل المجتمع، مؤكدا  أن جرائم الثأر تعد من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن الاجتماعي، لافتا الى أن إنهاء الخصومات الثأرية يعكس مدى تغيير الثقافات والأفكار السائدة لدى الأهالي وتغليب مصلحة الوطن لتحقيق الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح .

SHERDSC_0023
 

 

SHERDSC_0037
 
SHERDSC_0039
 
 
SHERDSC_0043
 
SHERDSC_0067
 

 

SHERDSC_0081
SHERDSC_0096

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ البحيرة ومدير الأمن يشهدان جلسة صلح بين عائلتين بمركز حوش عيسى

لسه صلح

اخبار مصر

اخبار المحافظات

المنيا

محافظ المنيا




لا تفوتك
حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة