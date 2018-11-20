صور.. محافظ المنيا يشهد جلسة صلح بين عائلتين بمركز ملوى

فريق المحافظات

شهد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، يرافقه اللواء مجدى عامر ، مدير الأمن، جلسة الصلح رقم 28 لهذا العام والتي نظمتها لجنة المصالحات بمركز ملوى، بين عائلتي " أولاد جميل مهنى " و "أولاد الغزالية " بقرية البياضية التابعة لمركز ملوى، حيث تم إنهاء الخلافات والخصومات الثأرية في جو يسوده الرضا بين أطراف العائلتين.

حضر جلسة الصلح أعضاء لجنة المصالحات بملوى، والدكتو أحمد طلب ، وكيل الأزهر الشريف ، وعدد من ممثلي وزارة الأوقاف والكنيسة، وعدد من نواب البرلمان، والعميد مصطفي منتصر ، مأمور مركز ملوى والعميد فادى وديع ، رئيس مركز ملوي وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

أشاد المحافظ خلال كلمته بالجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن المنيا ولجان المصالحات وكبار العائلات في القضاء على عادة الثأر خاصة في صعيد مصر وحقن الدماء ودعم مبادرات الصلح بين العائلات المتخاصمة من أجل القضاء على الخلافات وتحقيق الاستقرار والأمن والأمان داخل المجتمع، مؤكدا أن جرائم الثأر تعد من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن الاجتماعي، لافتا الى أن إنهاء الخصومات الثأرية يعكس مدى تغيير الثقافات والأفكار السائدة لدى الأهالي وتغليب مصلحة الوطن لتحقيق الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح .







