صور.. محافظة الأقصر توفر "أتوبيس رحلات" للأشقاء السودانيين بعد حادث صباح اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

صرح حجازي النحاس نائب رئيس مدينة إسنا جنوبي الأقصر، أنه خرج من المصابين السودانيين في الحادث الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء، 28 سوداني بعد إسعافهم تماماً والإطمئنان علي حالتهم الصحية من مستشفي أرمنت المركزي، كما تم نقل 3 آخرين حالتهم خطيرة لمستشفي الأقصر الدولي لتلقي العلاج بالكامل، موضحاً أن المصابين الـ28 الذين خرجوا من مستشفي أرمنت المركزي تم توفير سيارة نقل مجهزة لنقلهم للقاهرة لمواصلة رحلتهم.

وحصل "اليوم السابع" علي قائمة بأسماء كافة المصابين بالحادث والذين نقلوا لمستشفيات أرمنت المركزي والأقصر الدولي، وكذلك 7 مصابين تم إسعافهم بمكان الحادث لإصابتهم الطفيفة، حيث تلقت غرفة الإسعاف بمدينة إسنا إخطاراً برقم 101 يفيد بإنقلاب أتوبيس تابع لإحدي شركات النقل متجة من دولة السودان إلي القاهرة ويحمل أرقام (216 ي س ح) وذلك بمنطقة المحاميد علي الصحراوي، وأسفر عن إصابة 38 راكب سوداني الجنيسة، تم إسعاف 7 منهم بمكان الحادث وهم كل من (برير حسين عبد الله 50 سنة مصاب بجروح قطعية بالذراعين – الشفيع علي سعد 32 سنة مصاب بجرح قطعي في الذراع الأيسر – عبد الله شمس الدين عدن 28 سنة مصاب بكدمات – عبد الله موسي شطه 35 سنة مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس – نور الدين عمر بكر 24 سنة مصاب بكدمات – يحيي معلم يوسف 30 سنة مصاب بكدمات – أمين محمد الفكيك 24 سنة مصاب بكدمات)، كما تم نقل 31 مصاب آخرين لمستشفي أرمنت المركزي وهم كل من (بسام محمد آدم 24 سنة – سامي مرغني مكي 70 سنة – عمار آدم مختار 18 سنة – ابو بكر اسماعيل ادم 22 سنة – يحيي جابر محمد 22 سنة – أميمة محمد عمر 28 سنة – عثمان عمر الحاج 20 سنة – زهور عدن إبراهيم 30 سنة – عبد الحليم محمد مهاجر 27 سنة – محمد يس انور 25 سنة – راحيل عبد العزيز فضيل 25 سنة – علاء الدين عبد الغنر بحر 24 سنة – نسرين محمد الطاهر 27 سنة – احمد عبد الرحيم بحر 22 سنة – عز الدين عبد الغني بحر 22 سنة – فاطمة أنور هاشم 29 سنة – زينب حسين عثمان 37 سنة – حارس أزهري الحاج 18 سنة – أشواق الشفيع أحمد 45 سنة – فاطمة دياب موسي 55 سنة – أنور هاشم فضل 50 سنة – صدام عبد الرحمن عبد الله 26 سنة – طارق حسن محمد 31 سنة – شمس الدين زين 30 سنة – محمد عبد الوهاب شفيع 21 سنة – ياسين بشير عثمان 33 سنة – محمد إسماعيل علي 21 سنة – عبد الله إمام حمزة 70 سنة – صلاح الدين عثمان 51 سنة – سامية الحاج عبد الرحمن 49 سنة – محمد سيد حفني 54 سنة).

وكانت البداية فور رصد غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، بانقلاب حافلة على الطريق الصحراوي السريع مصر أسوان الغربي يستقله عدد من السودانيين قادمين من السودان متجهين الى القاهرة ،انتقلت الاجهزة التنفيذية بالمركز برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المركز إلى موقع الحادث، وتبين أن سبب الحادث فصل سلك الكهرباء عن كشافات الأتوبيس وتم قطع الإنارة لمدة 4 ساعات علي الطريق ليلاً حتي إنقلب فجراً علي الطريق الصحراوي بإسنا، وعلي الفور إنتقل لمكان الحادث كل من محمد السيد سليمان رئيس مدينه إسنا، ونائبيه حجازي النحاس ويوسف جلال، وسكرتير المجلس عبد الرحيم طايع، ورئيس غرفه العمليات جمال عبد المحسن ومدير الرقابة والتفتيش محمد إمام، وقام رجال الإشغالات والمرافق بإسنا وأرمنت برفع الباص عن الطريق، كما تواجد لإنقاذ ومساعده المصابين في الحادث كل من اللواء طارق أبو الفتوح مساعد الوزير لقطاع إسنا وأرمنت، ورئيس فرع المباحث بإسنا وأرمنت اللواء أحمد الطيب، ونائبه العقيد محمد لطفي، وأحمد عصران رئيس مباحث إسنا ونائبه النقيب محمد الجمل وقيادات المركز بإسنا وأرمنت، وتواجدت بمكان الحادث لنقل المصابين 20 سيارة إسعاف و5 سيارات مطافي و5 لوادر و10 عربيات قلاب من مجالس المدن.



شاهد محافظة الأقصر توفر أتوبيس رحلات لأشقاء السودانيين بعد حادث صباح اليوم (1)



شاهد محافظة الأقصر توفر أتوبيس رحلات لأشقاء السودانيين بعد حادث صباح اليوم (2)



شاهد محافظة الأقصر توفر أتوبيس رحلات لأشقاء السودانيين بعد حادث صباح اليوم (3)



شاهد محافظة الأقصر توفر أتوبيس رحلات لأشقاء السودانيين بعد حادث صباح اليوم (4)



شاهد محافظة الأقصر توفر أتوبيس رحلات لأشقاء السودانيين بعد حادث صباح اليوم (5)



شاهد محافظة الأقصر توفر أتوبيس رحلات لأشقاء السودانيين بعد حادث صباح اليوم (6)