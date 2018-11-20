صور.. ختام دورى كرة قدم المرضى النفسيين والمتعافين من الإدمان باستاد بنها

القليوبية إبراهيم سالم

حرصت الأمانة العامة للصحة النفسية على تأهيل المرضى النفسيين، وذلك من خلال إشراكهم بدورى لكرة القدم ضم كافة المستشفيات التابعة للأمانة بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال وحدات طب المجتمع والتأهيل التى تمارس مجموعة من الأنشطة التأهيلية للمريض النفسى.

وانتهت أمس مراسم دورى مستشفيات الصحة النفسية، حيث استضافت مستشفى بنها للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بطولة نظمتها الأمانة، مرضى النفسيين والمتعافين من الإدمان بالصالة المغطاة للإستاد بنها الرياضى، والتى انتهت بتتويج مستشفى شبين الكوم كفائز بهذا الدورى.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمد الموجى، مدير وحدة المجتمع والتأهيل بمستشفى شبين الكوم، على أن البطولة شهدت أمس مجموعة من المباريات للتصفية بين الفرق، حتى وصل للنهائى فريقا مرضى مستشفى "بنها" و"شبين الكوم"، وانتهى اللقاء الذى جمعهما على استاد بنها الرياضى بالصالة المغطاة، بفوز نزلاء "شبين الكوم" وتسلم الفريق "كأس البطولة".

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة دعاء مطاوع، مدير مستشفى شبين الكوم، أنه تم تنظيم مباراة استعراضية بين فريقين من العاملين الإداريين بأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، والعاملين بمستشفى "بنها"، فضلًا عن تقديم عروض فنية اشتملت على حفل غنائى، وتنورة، وفنون شعبية.

وأوضحت مطاوع، أن المجتمع وصم المريض النفسى أو المرض النفسى عموما، ولابد من تغيير تلك النظرة إليهم، حيث أن تلك النظرة تؤثر بالسلب على عزلته، ولابد من إشراكه فى المجتمع من خلال الفعاليات المختلفة ودعمه من خلال حملات التوعية والتثقيف للمواطنين بالمرض النفسى عموما، فهو مثلثه كمثل أى مريض بأمراض أخرى.

وفى ختام الاحتفالية وجهت الدكتورة رانيا زكريا، مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات النفسية وعلاج الإدمان، الشكر على التنظيم الجيد للبطولة، حيث تسلمت درع تكريم لرعايتها للبطولة ودعمها المستمر للمرضى، كما تسلمت درع تكريم للدكتورة منن عبد المقصود، أمين "الصحة النفسية".

حضر البطولة مديرى الإدارات بالأمانة، والمستشفيات المشاركة فى حفل الختام وهم: "العباسية - المعمورة - أسوان - بنى سويف - بنها - شبين الكوم للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والذى تم تنظيمه تحت إشراف إدارة التأهيل وطب المجتمع بالأمانة وفى ضيافة مستشفى بنها للصحة النفسية وعلاج الإدمان برئاسة الدكتور عمرو صلاح مدير المستشفى.