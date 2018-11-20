صور.. توافد المئات على مسجد الجعفرى لانطلاق موكب الصوفية احتفالا بالمولد النبوى

كتب لؤى على - تصوير محمد فوزى

بدأ توافد المئات من أتباع الطرق الصوفية على مسجد سيدى صالح الجعفرى بمنطقة الدراسة بجوار مشيخة الأزهر، وذلك استعدادا لانطلاق موكب الطرق الصوفية احتفالا بذكرى المولد النبوى الشريف فى عادة صوفية منذ مئات السنين.

وبدأ اتباع الطرق الصوفية فى تنظيم صفوفهم تمهيدا لتسيير الموكب والمعروفة بالزفة إلى مسجد الإمام الحسين حيث يكون فى استقبالهم شيخ مشايخ الطرق الصوفية وأعضاء المجلس الأعلى للصوفية،فيما يحرص الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف الحضور والمشاركة فى تلك المناسبة.

من ناحية أخرى شهدت منطقة الأزهر وصلاح سالم، زحاما مروريا شديدا حيث يعمل رجال الإدارة العامة للمرور لتسيير حركة المرور،حيث سيتم غلق شارع الأزهر لحين مرور الموكب ووصوله لجامع الحسين.































































































































































































الطرق الصوفية (48)