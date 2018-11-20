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صور.. أهالى الأقصر يشاركون فى "دورة المولد" فى ختام المولد النبوى الشريف

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:47 م
صور.. أهالى الأقصر يشاركون فى "دورة المولد" فى ختام المولد النبوى الشريف جانب من مشاركة الأطفال بدورة المولد
الأقصر – أحمد مرعى
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شهد عدد من المدن والقرى بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق مسيرات احتفالية كرنفالية للاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وذلك فى تقليد سنوى بمسيرات تسمى "دورة المولد" والتى تجوب كافة أنحاء شوارع وميادين المحافظة ويشارك فيها الأطفال والكبار وهم يمتطون الخيول والجمال وفى أيديهم العصى ويحتفل الأطفال بشراء الحلوى والمأكولات والبالونات وغيرها من المظاهر الاحتفالية.

ويشارك فى المسيرة التى يطلق عليها "دورة المولد" الآلاف من أبناء مدينة الأقصر بأكملها، وهم يمتطون الخيول والجمال والعربات المختلفة قاموا بتزيينها للاحتفال بها فى المولد والدورة السنوية، كما يخرج أبناء قرى مدينة أرمنت بالرزيقات وأرمنت الحيط وأبناء مدينة الطود بقرى نجع خميس والعديسات وفى قرى مدينة إسنا ويجوبون شوارع القرى وهم يرددون الأناشد والمديح فى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكان قد شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء أمس الإثنين، الاحتفالية التى نظمتها مديرية الأوقاف بالمحافظة بمسجد السيد يوسف بالكرنك، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، وحضر الاحتفالية محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، واللواء هشام شادى السكرتير العام للمحافظة واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، وفضيلة الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وأبناء محافظة الأقصر، وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم أعقبها كلمة عن ذكرى ميلاد "النبى صلى الله عليه وسلم " وسماحة الدين الإسلامى الذى يدعو للمحبة والسلام ونبذ الفرقة، وجوانب الرحمة والإنسانية والأخلاق السامية فى الجانب المحمدى ومن أجل تعميق الصلة بين أفراد الأمة ونبيها، والاقتداء بأخلاقه ومنهجه القويم، وأن الدين بعيد عن كل أنواع الفكر المتطرف وقوى الشر أو الإرهاب وقتل النفس التى حرم الله قتلها، ثم أدى محافظ الأقصر صلاة العشاء بالمسجد وسط المصلين.

وكانت قد اعتمدت مديرية الأوقاف خطة الاحتفالات خلال شهر ربيع الأول، والتى أعدتها إدارة الدعوة فى إطار احتفال المديرية بالمولد النبوى الشريف، وتحمل شعار "حبًا لحبيبك" والتى تهدف إلى التعريف بنبينا صلى الله عليه وسلم، وستكون ثمانون محاضرة ستعقد بالمساجد الكبرى على مستوى المحافظة.

احتفالات اهالى مدينة أرمنت بالمولد النبوى الشريف
احتفالات اهالى مدينة أرمنت بالمولد النبوى الشريف

 

أهالى إسنا يخرجون فى دورة المولد
أهالى إسنا يخرجون فى دورة المولد

 

أهالى الأقصر يشاركون فى دورة المولد الكرنفالية بالمدن والقرى فى ختام المولد النبوى الشريف
أهالى الأقصر يشاركون فى دورة المولد الكرنفالية بالمدن والقرى فى ختام المولد النبوى الشريف

 

جانب من احتفالات دورة المولد النبوى بالكرنك شمال الأقصر
جانب من احتفالات دورة المولد النبوى بالكرنك شمال الأقصر

 

جانب من مشاركة الأطفال بدورة المولد
جانب من مشاركة الأطفال بدورة المولد

 

خروج الجمال والخيول بدورة المولد
خروج الجمال والخيول بدورة المولد

 

ركوب الخيول والجمال أبرز مشاهد دورة المولد
ركوب الخيول والجمال أبرز مشاهد دورة المولد

 

شباب القرى والنجوع بالأقصر فى دورة المولد النبوى الشريف
شباب القرى والنجوع بالأقصر فى دورة المولد النبوى الشريف

 


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محافظ الأقصر يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

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