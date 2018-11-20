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شرطة التموين تضبط مسئول عهدة مطحن يتلاعب فى الحصص والكشف عن 155طن قمح عجز

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:05 م
شرطة التموين تضبط مسئول عهدة مطحن يتلاعب فى الحصص والكشف عن 155طن قمح عجز قمح_أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، من ضبط "ضياء م ع"، 52 سنة، مسئول عهدة مطحن التابع لشركة مطاحن شمال القاهرة، لقيامه بالتلاعب  في أرصدة القمح المنصرفة للمطحن عمله بقصد التصرف فيها بالبيع في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعه مخالفا بذلك أحكام المادة 116 والمادة 116 مكرر، والمادة 116 أ، من قانون العقوبات المنظمة لجرائم الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى والتربح من أعمال الوظيفة العمومية.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة من مسئولى شركة مطاحن شمال القاهرة، وبفحص المستندات وإذونات الصرف، وجرد الكميات الموجودة بالمطحن، تبين وجود عجز في كميات كبيره من أرصدة القمح المنصرفة للمطحن عمله على شملت 155.660طـــــن قمـــــح، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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