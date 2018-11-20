سقوط 3 أشخاص لتزوير مستندات وأوراق تراخيص فى القليوبية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث المرور، من 3 أشخاص لقيامهم بتزوير اﻷوراق والمستندات الخاصة بالتراخيص، وحرر محضر بالواقعة، بناء على توجيهات اللواء علاء الدجوى، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، بضبط كل ما يخل بالأمن العام، وضبط التشكيلات العصابية تنفيذا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتقوم مباحث المرور، باستمرار متابعة العناصر التى تقوم باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية، وعليه تمكنت إدارة البحث الجنائى، برئاسة اللواء هشام عامر مدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور، من ضبط "نبيل.م.ع" 46 سنة عاطل و"محمد.ح.م" 30 سنة صاحب عمل

تم تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهمين سالفى الذكر، وتفتيش مسكن المتهمين، وتم إجراء تنسيقأ وقطاع الأمن العام وأمن القليوبية وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائى من ضبط المتهمين وبتفتيش مسكن المتهم الاول عثر بحوزتهم على شهادات من الحاسبات، ومعاهد تكنولوجيا وشركات هندسية، ومحررات رسمية خطابات عليها شعار الجمهورية، وأوراق من التربية والتعليم وعقود زواج ورخص وجميعهم مزور.

وبمناقشة المتهمين، أقر بتحصلهم على المحررات المزورة من "محمود.ع.ص" 35 سنة صاحب محل خدمات كمبيوتر ومقيم شبرا الخيمة ثان القليوبية وقاموا بارشاد الضباط عن محل خدمات الكمبيوتر والذى يتخذ منه المتهم الثالث مقرأ لممارسة نشاطة الاجرامى وبتفتيشه عثر على أجهزة كمبيوتر وطابعات وعقود زواج وشهادات من اﻷزهر مزورة ومبالغ مالية وأمر اللواء عصام شادى مدير الإدارة العامة للمرور بإحالة المتهمين والمضبوطات الى النيابة المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.