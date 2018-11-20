سفر وعودة 1093 مصريا وليبيا و عبور 214 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1093 مصريا وليبيا و 214 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 809 إلى الجانب الليبي، بينهم 293مصريا و516 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 284 بينهم 246 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 38 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 128 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 86 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

كما تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 122 شخص من محافظات مختلفةإلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بالتحفظ 122 متهما، تم ضبطهم بمعرفة الأجهزة الأمنية المعنية، أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.