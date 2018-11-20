رفض مشروع قرار روسى صينى حول تقييم صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

موسكو (أ ش أ)

صوتت الدول المشاركة فى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الثلاثاء، ضد مشروع القرار الروسى- الصينى بشأن تشكيل مجموعة عمل لتقييم صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وذكرت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية، أن عدد الدول التى صوتت ضد المشروع الروسى ــ الصينى بلغ 112 دولة، بينما صوت لصالح هذا المشروع 30 دولة فقط.

يُذكر أن روسيا ترفض القرار الذى اتخذته مؤخرا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بمنح المنظمة صلاحية تحديد المسئولية عن استخدام السلاح الكيميائى فى أى مكان من العالم.