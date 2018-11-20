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الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:36 م
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رفض طلب كوسوفو فى الانضمام إلى الإنتربول كعضو بالمنظمة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:16 م
رفض طلب كوسوفو فى الانضمام إلى الإنتربول كعضو بالمنظمة مبنى الانتربول ـ صورة أرشيفية
بريشتينا(أ ش أ)
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فشلت كوسوفو فى محاولتها للانضمام إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" كإحدى الدول الأعضاء.

وذكرت قناة (يورو نيوز) الإخبارية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن الدول الأعضاء فى المنظمة صوتوا اليوم على طلب انضمامها خلال اجتماع الجمعية العامة إلا أن كوسوفو فشلت فى الحصول على ثلثى أصوات الدول الحاضرة وهى النسبة المطلوبة لتتمكن من أن تصبح عضوا كاملا بالمنظمة.

فيما تمكنت دول مثل كيريباتى وفانواتو من الانضمام إلى المنظمة كأعضاء جدد.

يذكر أنه فى حال تمت الموافقة على انضمام كوسوفو إلى المنظمة، فستكون كوسوفو قادرة على طلب إصدار "إشعارات حمراء" من الإنتربول لاعتقال مسئولين صرب تعتبرهم كوسوفو مجرمى حرب.

وتعد الإشعارات الحمراء إنذارات يتم توزيعها من قبل الإنتربول على جميع الدول الأعضاء للتعرف على الشخص المطلوب اعتقاله من قبل دولة آخرى. وتقول الإنتربول أن هناك 57 ألفا و289 إشعارا نشطا باللون الأحمر حول العالم.

 


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