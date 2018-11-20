كتبت - سالى حسام

ذكرت صحيفة "الجارديان"، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يستعد لسحب الجنود الأمريكيين من الحدود الجنوبية مع المكسيك، وذلك طبقا لتقارير أثارت الجدل فى كون عملية إرسال الجنود من الأساس كانت استعراضا سياسيا.

وبحسب الصحيفة فأن الرئيس الأمريكى قضى الأسابيع الأخيرة قبل انتخابات التجديد النصفى يهاجم قافلة المهاجرين التى تتحرك نحو الحدود الأمريكية من أمريكا الوسطى، وأمر بإنزال 9500 جندى من الجيش الأمريكى لحراسة الحدود ومنع مرور المهاجرين.

ولكن جاءت تسريبات من موقف بوليتيكو، المعارض لترامب لتقول بإن البنتاجون يخطط لسحب الجنود الآن بعدما انتهت انتخابات الكونجرس.

وقال التقرير إن الجنرال الأمريكى جيفرى بيوكانان يشرف على عملية سحب الجنود بعدما "قاموا بتأدية المهمة الموكلة لهم".

ويذكر أن كثير من وسائل الإعلام الأمريكية اتهمت ترامب بالمبالغة فى خطر القافلة التى كان عددها نحو ألف مهاجر ثلثيهم من النساء والأطفال.

وكان الرئيس الأمريكى أثار الجدل عندما قال إنه سيعطى أمر للجنود بإطلاق النار على المهاجرين إذا قاموا بإلقاء الحجارة على الجنود، لكنه عاد وتراجع عن تصريحاته.