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"حياتك تهمنا" مبادرة لصندوق الإدمان لتوعية طلبة الجامعات بخطورة الاستروكس

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:09 م
"حياتك تهمنا" مبادرة لصندوق الإدمان لتوعية طلبة الجامعات بخطورة الاستروكس مبادرة صندوق الإدمان لتوعية طلبة الجامعات بخطورة مخدر الاستروكس والفودو
كتب مدحت وهبة
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نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، برامج توعوية داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا للتوعية بأضرار المواد المخدرة" الفودو والاستروكس"  تحت عنوان، "حياتك تهمنا " بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى فى إطار حملة  "أنت أقوى من المخدرات"، لتصحيح  المعتقدات الخاطئة فى إطار المبادرات التوعوية بأضرار تعاطى المخدرات.
 
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى تصريحات اليوم إنه تم البدء فى تنفيذ المبادرة فى جامعات القاهرة والإسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ والسادات ودمنهور وبورسعيد وأسوان وجنوب الوادى والجامعة المصرية الروسية و حلوان وعين شمس وقنا والاكاديمية العربية  وجامعه مصر للتكنولوجيا وبنها والمنصورة وسوهاج وقناه السويس والزقازيق ومعاهد الكلية التكنولوجية ودمياط ،حتى الآن  ومن المستهدف انه  يتم تنفيذها فى 40 جامعة حكومية وخاصة ومعاهد عليا خلال الفصل الدراسى الحالى ، حيث يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطى المواد المخدرة ، خاصة  مخدر "الفودو والأستروكس " وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات، والرد على الإستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن  "  16023"، وتستهدف المبادرة توعية 500 ألف طالب  وطالبة  .
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على جانب آخر حذر عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى من  المعتقدات الخاطئة لدى البعض وتناولهم مخدر الأستروكس أو الفودو ،لافتا إلى أن غالبية من يتعاطون هذا المخدر  فى سن مبكرة ويتراوح أعمارهم من 15 إلى 20 عاما، وأن هذا المخدر يسبب العديد من الأضرار الصحية، منها  فقدان التركيز والانفصال عن الواقع والهزيان والهلوسة والشعور بالبلادة واللامبالاة، بالإضافة إلى سرعة خفقان القلب، وبعض حالات الإغماء والسكتة القلبية والتشنجات وبعض الأمراض المزمنة  مثل الفشل الكلوى وتليف الكبد.
 
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غادة والى

حياتك تهمنا

صندوق الإدمان

طلبة الجامعات

الاستروكس والفودو




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