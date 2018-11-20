حبس عامل لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات زوجيه بأوسيم

كتب سليم على

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته، بسبب خلافات أسرية بدائرة قسم أوسيم.

وتمكنت مباحث الجيزة من القبض على المتهم بعدما تخلص من جثة زوجته بقطعة أرض زراعية بأوسيم، وحرر محضر بالواقعة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن مركز شرطة أوسيم، تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل، ملقاة داخل حقيبة بقطعة أرض زراعية بأوسيم، وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد ربيع رئيس مباحث أوسيم أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.