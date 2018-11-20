حبس شاب تحرش بطبيبة داخل أتوبيس نقل عام بالشرقية 4 أيام على ذمة التحقيق

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق، برئاسة إسلام الحديدى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس شاب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالتحرش بدكتورة جسديا داخل أتوبيس نقل عام.

وتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " د إ م" 23 سنة طبيبة ومقيمة أبوكبير، تتهم فيه " ض ال إ م" 30 سنة مقيم نزلة خيال أبوكيير، لقيامه بالتحرش بها أثناء استقلاهما أتوبيس النقل العام القادم من أبوكبير الزقازيق وتم ضبط المتهم بمعرفة الركاب فى الأتوبيس، وتسليمه للشرطة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7641 إدارى قسم ثانى الزقازيق.