تموين الأقصر تقدم نشرة نصائح يجب إتباعها خلال شراء حلوى المولد النبوى.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

أصدرت مديرية التموين بالأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة، نشرة إرشادية بمناسبة المولد النبوى الشريف، حيث إعتاد المستهلك المصرى الإحتفال بهذه المناسبة بشراء الحلوى وهى عادة استهلاكية متوارثة، وتضمنت النشرة الإرشادية بعض النصائح والإرشادات الواجب إتباعها عند شراء حلوى المولد النبوى، والتى تحتوى على المكسرات بأنواعها كالبندقية والفولية والسمسمية والجوزية فهى مصدر غنى جداً بالفيتامينات والبروتين النباتى.

وأضافت مديرية التموين أن النصائح تشمل مايلى:-

1- يجب الاعتدال عند تناول حلوى المولد وشراؤها من أماكن البيع الموثوق بها والتأكد من عرض الحلوى داخل فاترينات زجاجية مخصصة للعرض وبعيد عن أشعة الشمس المباشرة.

2- ضرورة توافر المظهر المناسب والشروط الصحية للبائعين.

3- التأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تكون طازجة متميزة بالليونة واللون المشرق الزاهي.

4- يجب أن تكون الحلوى مغلفة تغليفاً جيداً محكم الغلق حتى لا تكون معرضة للملوثات ومكشوفة ومعرضة للأتربة والجراثيم.

5- ضرورة وجود تاريخ الإنتاج انتهاء الصلاحية ـ أسم المنتج - أسم المصنع ] مدون على أغلفة الحلوى.

6- الابتعاد عن شراء الحلوى الملونة الضارة بصحة الأطفال وتؤدى إلى مشاكل صحية كالحساسية والإضطرابات المعوية.