تفاصيل مباحثات وزير التجارة مع نظيره الروسى لتعزيز الشراكة الإستراتيجية

كتب إسلام سعيد

أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن القاهرة سوف تستضيف منتصف شهر أبريل المقبل، الدورة الـ12 للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى برئاسة وزيرا التجارة بالبلدين، حيث من المقرر أن تبحث اللجنة تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات الصناعة، والتجارة، والصحة، والسياحة، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، والجمارك، والبحث والتنقيب، والزراعة، والنقل، والطاقة، والاستثمار.

وقال وزير التجارة والصناعة أن بعثة أعمال روسية ستزور مصر خلال شهر ديسمبر المقبل للمشاركة فى معرض Inter Africa الذى تستضيفه مصر فى إطار ترأسها للاتحاد الأفريقى خلال عام 2019، كما ستعقد البعثة الروسية لقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة والقطاع الخاص لبحث فرص الاستثمار فى المنطقة الصناعية الروسية المقرر إقامتها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير مع دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسى خلال زيارته الحالية لموسكو للتوقيع على وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسى، حيث استعرضت الجلسة سبل تعزيز وزيادة مجالات التعاون الاقتصادى بين مصر وروسيا الاتحادية خلال المرحلة المقبلة، وكذا وضع آليات وأطر زمنية لمختلف المشروعات ومجالات التعاون القائمة بين البلدين، وقد شارك فى الجلسة إيهاب نصر، سفير مصر فى روسيا والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو.

وأشار نصار إلى أن المباحثات قد تناولت أيضاً أهمية تفعيل دور اللجنة المصرية الروسية المشتركة والبناء على نتائج الدورة الحادية عشر للجنة المصرية الروسية للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى والتى انعقدت فعالياتها خلال شهر مايو الماضى بالعاصمة الروسية موسكو، مقترحا فى هذا الصدد تشكيل مجموعة عمل متخصصة من الجانبين المصرى والروسى من جميع القطاعات المعنية لعقد اجتماع دورى ربع سنوى أو نصف سنوى لمتابعة تنفيذ ما ورد فى بروتوكول اللجنة.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن المنطقة الصناعية الروسية فى مصر تصدرت مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة الروسى حيث أكد الجانبان حرصهما على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء إنشاء المنطقة ودعوة الشركات الروسية للاستثمار فى هذه المنطقة، مشيراً فى هذا الإطار إلى أن شركتين من كبريات الشركات الروسية قد أعربتا عن رغبتهما فى إقامة مشروعات بالمنطقة فى مجالات حديد التسليح والأسلاك وألواح الطاقة الشمسية ومحطات الكهرباء الهجين.

وفى هذا الإطار دعا المهندس عمرو نصار الشركات الروسية لضخ استثماراتها فى السوق المصرى ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلى وإنما للتصدير لإفريقيا خاصة وأن مصر تمثل بوابة رئيسية لنفاذ السلع والمنتجات إلى مختلف أسواق دول القارة السمراء، كما نوه الوزير إلى إمكانية إقامة شراكة مصرية روسية فى مجال التعدين من خلال الاستثمار فى منطقة المثلث الذهبى والذى يعد أحد أهم مناطق الاستثمار الواعدة فى مجال التعدين على المستوى الإقليمى والدولى.

كما أشار وزير التجارة والصناعة خلال المباحثات إلى أهمية إسراع وتيرة تنفيذ مشروع توريد وتصنيع 1300 عربة قطار روسى إلى مصر، فضلاً عن دعوة شركات السيارات الروسية للتواجد فى السوق المصرى والاستفادة من حزم الحوافز الاستثمارية المقدمة لهذا القطاع الحيوى.

وحول توقيع وثيقة الإطار العام لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاوراسى أكد "نصار" حرص مصر على إنجاح فعاليات الجولة الأولى من المفاوضات المقرر عقدها منتصف شهر يناير المقبل بالقاهرة، لافتاً إلى أن وثيقة الإطار العام لمفاوضات الاتفاق ستلعب دوراً محورياً فى دفع المفاوضات بما يسهم فى إيجاد أرضية مشتركة للتوافق بين الطرفين وبما يصب فى صالح مصر ودول الاتحاد على حدٍ سواء.

كما شدد الوزير على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المصرى الروسى المشترك بما يسهم فى تنمية التجارة والاستثمارات المشتركة بين مصر وروسيا، لافتاً إلى أن وزارة التجارة والصناعة تتطلع لأن تسهم إعادة تشكيل الجانب المصرى فى المجلس برئاسة جديدة وضم بعض الأعضاء الجدد فى تفعيل دور المجلس فضلاً عن تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وفيما يتعلق بمعدلات التجارة البينية، أشار الوزير إلى ضرورة إصلاح الخلل فى الميزان التجارى بين البلدين والذى يميل بشكل كبير لصالح روسيا حيث بلغت الصادرات المصرية إلى روسيا الاتحادية خلال عام 2017 نحو 504,6 مليون دولار مقارنة بنحو 374 مليون دولار خلال عام 2016، بمعدل زيادة بلغ 34,8%، بينما بلغت الواردات المصرية من روسيا الاتحادية خلال عام 2017 نحو 6 مليار و217 مليون دولار مقارنة بـ 3 مليار و784 مليون دولار فى عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 64.3%.

ومن ناحية اخرى أعلن الوزير أن القاهرة سوف تستضيف خلال شهر أكتوبر من العام المقبل أكبر معرض صناعى دولى تنظمه شركة روسية تحت عنوانBig Industrial Week Arabia وذلك تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة الروسية وبمشاركة 100 شركة من كبريات الشركات العالمية من روسيا وألمانيا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، والصين، واليابان لعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها الصناعية الأمر الذى يسهم فى إعطاء قوة دفع للتعاون الصناعى والتكنولوجى بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة خاصةً فى ظل حالة الزخم السياسى الذى تشهده العلاقات بين البلدين فى الفترة الحالية.

وأشار نصار إلى قيام ممثلى الشركة المنظمة للمعرض بزيارة مصر خلال أكتوبر الماضى حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الجهات المعنية ومنها وزارات والتجارة والصناعة، والنقل، والكهرباء، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية للإعداد للمعرض الذى سيقام على مساحة 10 آلاف متر مربع ومن المتوقع أن يستقبل نحو 20 ألف زائر من مختلف العاملين بالقطاع الصناعى حول العالم، لافتا إلى أن المعرض سيضم قطاعات الصناعات الهندسية، والخدمات الإلكترونية، وأنظمة وتكنولوجيا الطاقة، ومعدات وآلات البناء، والطاقة النووية، وتشكيل المعادن، والنقل، والتعدين.

ومن جانبه أكد دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسى عمق وإستراتيجية العلاقات المصرية الروسية والتى تتسم بتوافق الرؤى والتعاون المشترك على كافة الأصعدة خاصة على الصعيدين السياسى والإقتصادى، لافتا إلى أن توقيع اتفاق إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، وبدء مفاوضات إبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى يمثلان ركيزتين أساسيتين فى طريق تعزيز وتعميق مجالات التعاون الإقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة والانتقال بها نحو آفاق أرحب، مؤكداً فى هذا الاطار دعم روسيا الكامل لبدء المفاوضات ودخول الاتفاق حيز النفاذ.

وأشار إلى أن اختيار مصر لإقامة معرض صناعى دولى تشارك فيه كبريات الشركات الصناعية الروسية يعكس رغبة الشركات الروسية فى التعاون مع نظيراتها المصرية فى نقل الخبرات والتكنولوجيا فى المجالات التى تتميز فيها الصناعات الروسية بشكل كبير وخاصة فى مجالات النقل، والحديد والصلب، والطيران المدنى، والبترول والغاز والبيتروكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات، وكذا انشاء الصوامع ومستودعات التخزين.