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بريطانيا تبنى ناطحة سحاب بقمة زجاجية مكونة من 12 طابقا على شكل زهرة "التوليب"

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:00 ص
بريطانيا تبنى ناطحة سحاب بقمة زجاجية مكونة من 12 طابقا على شكل زهرة "التوليب" ناطحة سحاب
أ ش أ
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تعتزم شركة معمارية بريطانية بناء ناطحة سحاب بقمة زجاجية مكونة من 12 طابقا على شكل زهرة التوليب تطل على لندن على ارتفاع 1000 قدم وسيطلقون على الناطحة التى تعد ثانى أطول بناء فى لندن اسم (توليب). 
 
وأوردت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية على موقعها الإلكترونى اليوم الإثنين أن زوار الناطحة سوف يتمكنون من ركوب كبسولات زجاجية خارج المبنى تدور 360 درجة ضمن دائرة عمودية على ارتفاع 1000 قدم.
 
وستضم الناطحة مطاعم تسمح باستيعاب 1500 شخص، وسيتم بناؤها بجوار برج "جريكن" الذى يبلغ ارتفاعه 590 قدما والذى تم تصميمه فى عام 2003 من قبل الشركة ذاتها "فوستر بارتنرز للهندسة المعمارية".
 
وسيحظى زوار ناطحة السحاب بميزة فريدة من نوعها بمشاهدة 360 درجة فوق لندن عبر قمتها الزجاجية، والتى تتميز بالجسور، إلى جانب عروض تفاعلية ومحادثات من الخبراء حول تاريخ العاصمة.
 
وذكرت الصحيفة أنه تم تقديم الخطط إلى شركة مدينة لندن اليوم بعد عام من المناقشات، ومن المتوقع أن يبدأ العمل فى البناء عام 2020، الذى يأمل المطورون فى جذبه مليون زائر.
 
وقال السير نورمان فوستر، مؤسس شركة فوستر بارتنرز: "يقدم هذا البرنامج فوائد كبيرة للزوار والسكان فى لندن كمعلم ثقافى واجتماعى مع مصادر تعليمية لا نظير لها للأجيال القادمة".
 
سيكون فندق توليب أطول بقدم واحد فقط من بناء أونيشافت التى تقوم بتنفيذه شركة إريك بارى للهندسة المعمارية والذى يجرى بناؤه فى مكان قريب، والذى كان عند الحد الأعلى المسموح به للأبراج فى منطقة سكوير مايل حتى لا يؤثر على حركة الطيران فى مطار مدينة لندن، ولكن يمكن أن يكون تيوليب الآن أعلى هامشيا بفضل طبقة سميكة جديدة من الأسفلت أضيفت إلى مدرج المطار.
 
وقال المطورون إنهم عقدوا بالفعل عشرات الاجتماعات مع مسؤولين فى التخطيط كانت "مثمرة ومثيرة"، ومن المتوقع أن يكون موعد الافتتاح عام 2025 إذا مضت الأمور وفق ما هو مُخطط.

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المملكة المتحدة

ناطحة سحاب

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