انطلاق حفل توزيع جوائز فاطمة بنت مبارك.. وسيف بن زايد يعلن تحولها للعالمية

أبو ظبي - حازم حسين

انطلقت قبل قليل فعاليات حفل توزيع جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة رئيس الاتحاد النسائي العام، في دورتها الأولى، وذلك بحضور الشيخة فاطمة بنت مبارك، والشيخ منصور بن زايد، والشيخ هزاع بن زايد، والأميرة هيا بنت الحسين زوجة الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي.

في البداية ألقى الشيخ سيف بن زايد، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، كلمة الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، مفتتحا بذكر مؤسس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وامتداد أثره بوجود أم الإمارات الشيخة فاطمة. متابعا كلمة سموها بالقول: «أرحب بكم في حفل تكريم الفائزين الذي يتزامن مع احتفال العالم بيوم الطفل العالمي، لنعبر عن رغبتنا الجماعية الصادقة في أن نرى أطفال العالم يعيشون برفاهية وأمان».

وتابعت الكلمة: «إن دولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد تؤكد أن الإنسان هو الثروة، وهو النهج الذي سار عليه سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

الحضور الكريم، يسرني أن أعلن لكم أنني قررت قبل فترة بتشكيل مجلس استشاري للأطفال، وتكليف المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ببناء منصة إلكترونية للمواهب. كما يسرني أن أعلن لكم أن جائزة الشيخة فاطمة ستتحول في الأعوام القليلة الماضية إلى جائزة دولية، وهو ما يعزز مكانة الأسرة على مستوى العالم في مجال الأمومة والطفولة».

واختتم الشيخ سيف بن زايد كلمة الشيخة فاطمة بالقول: «حضوركم ومشاركتكم لنا يمثل انطلاقة قوية للجائزة، ويعزز مكانة الإمارات المحلية والدولية».

كانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قد أعلنت عن الجائزة خلال منتدى الأمومة والطفولة في نوفمبر 2016، وأطلقتها في نوفمبر 2017، وفي مارس الماضي أعلنت الريم بنت عبد الله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بدء تلقي طلبات المشاركة حتى نهاية يونيو 2018، وفق الآليات والشروط الموضوعة من المجلس في إطار أهداف الجائزة واستراتيجيتها.

في كلمة إطلاق الجائزة، قالت الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيس الاتحاد النسائي العام ورئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية والرئيس الفخري لجمعية سيدات الأعمال، إن «الجائزة تأتي تجسيدًا لاهتمام الإمارات الكبير بفتح أبواب التميّز والإبداع في مجال الأمومة والطفولة، محليًّا وخارجيًّا». وتابعت أم الإمارات: «الجائزة تنبع من حرصي الكبير واهتمامي بالأم وأطفالها أينما كانوا، وتيسير السُّبل عليها لتربية أبنائها في ظروف طيبة وبيئة سليمة. والدعوة مُوجَّهة للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، والباحثين وأساتذة الجامعات وطلبتها المُتخصِّصين في الدولة، للاشتراك بقوة في الجائزة».

تشمل جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة 11 فئة، هي: أفضل مبادرة في مجال التعليم المُبكّر، وأفضل جهة صديقة للأم والطفل، وأفضل بحث علمي في مجال الأمومة والطفولة، وأفضل حملة أو برنامج توعوي، وأفضل مبادرة في مجال حماية الطفل، وأفضل مبادرة في مجال تمكين الأطفال واليافعين من أصحاب الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة)، وأفضل مبادرة في مجال دعم أسلوب الحياة الصحي للأم والطفل، وأفضل مبادرة في مجال تنمية مواهب الأطفال واليافعين، وأفضل مساهمة مجتمعية في مجال الأمومة والطفولة، وفئة الحضانة الرائدة، وفئة طفل الإمارات الأول.

وعن فلسفة الجائزة، قالت الريم الفلاسي، إنها "تهدف لتحفيز الجهات والمؤسَّسات الحكومية والخاصة على النهوض بجودة الخدمات المُقدَّمة للأم والطفل، وتسليط الضوء على مُتطلبات الرعاية للأمهات والأطفال أصحاب الهِمَم، وتشجيع وتحفيز الأطفال على التميُّز والاندماج في الأنشطة التشاركية، والمساهمة في أن تكون الإمارات دولة صديقة للطفل، بجانب تكريم الشخصيات العالمية صاحبة الإنجازات المُتميَّزة في مجال رعاية الأمومة والطفولة".