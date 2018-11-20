اليوم السابع: "الكسب" يخاطب الوزارات لتقديم "إقرارات الذمة" للموظفين

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها مخاطبة جهاز الكسب غير المشروع للوزرات لتقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين خلال شهر يناير المقبل، وتأكيد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أن "كل يوم بيعدى دون تغيير بنخسر كتير".



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