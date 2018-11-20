الرئيسية أخبار عربية الملك سلمان يدشن 151 مشروعا فى منطقة تبوك بقيمة تزيد عن 11 مليار ريال الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:22 م العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز رويترز إضافة تعليق دشن العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، 151 مشروعا فى منطقة تبوك بقيمة تزيد عن 11 مليار ريال. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة وزير الطاقة السعودى: الملك سلمان يفتتح مشروع وعد الشمال الاقتصادى الخميس الملك سلمان فى افتتاح أعمال مجلس الشورى: المملكة تواصل جهودها لحل مشاكل المنطقة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.. مستمرون فى مكافحة الإرهاب والتطرف.. نظام إيران دأب على التدخل فى شئون الدول منذ 4 عقود الملك سلمان السعودية منطقة تبوك العاهل السعودى أخبار العرب عرب وعالم حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟ هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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