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الملك سلمان يدشن 151 مشروعا فى منطقة تبوك بقيمة تزيد عن 11 مليار ريال

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:22 م
الملك سلمان يدشن 151 مشروعا فى منطقة تبوك بقيمة تزيد عن 11 مليار ريال العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز
رويترز
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الملك سلمان

السعودية

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