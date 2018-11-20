video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 05:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المترو يتراجع ويعلن استمرار فتح محطة الأوبرا وعدم غلقها مساء اليوم

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 04:01 م
المترو يتراجع ويعلن استمرار فتح محطة الأوبرا وعدم غلقها مساء اليوم مترو الأنفاق ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق
أكد أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، استمرار تشغيل محطة مترو الأوبرا وعدم غلقها نهائيا من اليوم الثلاثاء حتى يوم الخميس 29 نوفمبر.
 
وأضاف المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، فى بيان صحفى، أنه سيتم استمرار فتح المحطة أيضا أمام الجمهور يوم الخميس 29 نوفمبر.
 
كانت إدارة مترو الأنفاق، أعلنت فى وقت سابق اليوم أنه سيتم إغلاق محطة الأوبرا اليوم الثلاثاء، من الساعة  5 مساء حتى 8 مساء، لمدة 3 ساعات فقط، تزامنا مع افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدورة الأربعين، وسيتم الإغلاق أيضا يوم الخميس المقبل فى نفس الموعد لإقامة حفل ختام المهرجان.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير النقل يبحث مع سفيرى كوريا الجنوبية وإيطاليا التعاون فى السكك الحديدية والمترو

المترو

مترو الانفاق

حركة المترو

مهرجان القاهرة السينمائى




لا تفوتك
حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة