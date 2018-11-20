الكرملين: سنتخذ اجراءات حال انسحاب أمريكا من معاهدة التخلص من الصواريخ

موسكو(أ ش أ)

قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف إن بلاده ستضطر لاتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن الاستراتيجى فى حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وأضاف بيسكوف- للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن "الرئيس فلاديمير بوتين أعرب عن استعداد روسيا للحوار مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى"، مشيرًا إلى أن بوتين أكد أيضا أن الرد الروسى على انسحاب واشنطن من هذه المعاهدة سيكون حتميًا.

وتابع: أن الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى سيؤدى إلى حدوث انتهاك للتوازن الاستراتيجى، ولذلك سوف تكون روسيا مضطرة لاتخاذ إجراءات من أجل استعادة هذا التوازن واحترام مصالح روسيا.