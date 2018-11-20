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"القومى للسكان"يشارك فى أسبوع النقاش العربى حول التنمية المستدامة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:22 م
"القومى للسكان"يشارك فى أسبوع النقاش العربى حول التنمية المستدامة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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شارك الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، اليوم الثلاثاء، فى جلسة نقاشية حول المؤشرات الخاصة بالسكان والتنمية" استراتيجيات السكان"، وذلك ضمن أسبوع النقاش العربى حول السكان والتنمية المستدامة بالبلاد العربية الذي تنظم فعالياته جامعة الدول العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدنى وبرلمانيون.
 
استعرض "حسن" الوضع السكانى فى مصر حاليا، وتحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور سكانى الخطط السكانية واستغلال الشباب كهبة ديموجرافية.
 
وقال إن مصر تمثل أكبر بلد عربى فى عدد السكان، فقد وصل عدد سكانها إلى 97,8 مليون نسمة تقريبا، لافتا إلى أن هناك عدد من الدول العربية ومن بينها مصر تشهد عدد من التغيرات السكانية والتي تسمى "الهبة الديموغرافية" أى وجود عدد كبير من السكان في مرحلة الشباب.
 
وأوضح أن الهبة الديموغرافية هي وضع إيجابي للنمو الاقتصادي وميزة ، فهذا القطاع من السكان في سن العمل أي أنهم أقل من حيث الإعالة.
 
وقال فى كلمته بالجلسة:"هذه التغيرات تتطلب مزيدا من الاستثمارات فى رأس المال البشرى وتنمية المهارات لدى الشباب الصغير وتشجيع مشاركتهم المجتمعية"، مشيرا إلى وجود تحسن ملحوظ في انخفاض معدلات الوفيات خاصة بين الأطفال الرضع والأطفال عموما، وتحسن فى مؤشرات الرعاية الصحية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة". 
 
وأوضح الدكتور عمرو حسن، أننا ما زلنا فى حاجة إلى مزيد من العمل لتحقيق التنمية المستدامة ، فهناك العديد من التحديات التي تهدد ما تحقق من إنجازات ، فما زلنا نواجه مشكلة البطالة ومشكلة التسرب من التعليم، بالإضافة المعوقات الثقافية والمتعلقة بالنوع، أى التفرقة بين النساء والرجال وهو ما يظهر في العنف ضد المرأة.
 
وقال إن هذا الأسبوع من النقاش والذي تنظم فعالياته جامعة الدول العربية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من المنتظر أن يخرج بمجموعة من الأهداف المرجو تحقيقها مثل تفهم الوضع السكاني " الحالة السكانية " ، وتحديد الاختلافات في العلاقات بين السكان والتأثيرات على أجندة التنمية 2030 ، وتقديم مقترحات مختلفة تتضمن سياسات واستراتيجيات وبرامج وقوانين  وإطار للمتابعة والتقييم.
 
واختتم كلمته بالإشادة بالدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لمواجهة المشكلة السكانية من أجل نهضة مصر.

 


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القومى للسكان

التنمية المستدامة

السكان

الخطط السكانية




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