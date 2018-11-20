القبض على عاطلين متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، القبض على عاطلين ، لقيامهما بسرقة المواطنين وقائدي السيارات بالإكراه فى مدينة 6 أكتوبر ، وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق ط والمنافذ، والمعينة لتأمين طريق القاهرة/الفيوم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر واستيقاف سيارة ملاكى "مطموسة اللوحات" قيادة شخص وبرفقته آخر، حيث بادر الأخير بإطلاق أعيرة من فرد خرطوش تجاه القوات، فقام رجال المباحث بمبادلتهما إطلاق الأعيرة حتى تمكنت من السيطرة على الموقف وضبطهما، وهما "إيهاب . إ . ع " عاطل محكوم عليه بالحبس لمدة 8 شهور فى ثلاثة قضايا "تبديد " ، وسبق إتهامه فى قضيتى " مخدرات ، و" يوسف . أ . ق" عاطل محكوم عليه بالحبس لمدة شهر فى قضية تبديد ، وسبق إتهامه فى قضيتى "سلاح بدون ترخيص ، سرقة وسائل نقل" ) وبحوزته السلاح النارى المستخدم "الفرد"،

بتفتيش السيارة عثر بها على عدد من الطلقات ومتعلقات مسروقة خاصة بمواطنين تعرضوا للسرقة، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة متعلقات قائدى السيارت بالإكراه، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وحيازتهما السلاح النارى والذخائر للدفاع عن نشاطهما الإجرامى وإطلاقهما أعيرة نارية تجاه القوات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.