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الشرطة الأسترالية تعتقل 3 رجال خططوا لشن هجوم جماعى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 06:00 ص
الشرطة الأسترالية تعتقل 3 رجال خططوا لشن هجوم جماعى الشرطة الأسترالية
سيدنى (رويترز)
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قالت الشرطة الاسترالية اليوم الثلاثاء، إنها اعتقلت 3 رجال يشتبه فى أنهم كانوا يعدون لشن هجوم يستهدف الجمهور فى ملبورن بعد أقل من أسبوعين على قيام رجل بقتل شخص فى ثانى كبرى مدن استراليا فى هجوم وصفته الشرطة بأنه عمل إرهابى.

 

ونفذت الشرطة الاتحادية وشرطة الولاية والمخابرات الأمنية الأسترالية ووكالات أخرى تشكل فريقا مشتركا لمكافحة الإرهاب الاعتقالات صباح الثلاثاء.

 

وقالت الشرطة إن الرجال الثلاثة وأعمارهم 30 و26 و21 عاما اعتقلوا بعد الاشتباه في سعيهم للحصول على بنادق آلية لتنفيذ الهجوم، وجميعهم مواطنون أستراليون ألغيت جوازات سفرهم في وقت سابق هذا العام.

 

وقال جراهام آشتون رئيس شرطة فيكتوريا للصحفيين "لدينا الآن أدلة كافية للتحرك فيما يتصل بمنع هجوم إرهابى".

 

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم لم يتخذوا قرارا بشأن الموقع الذى كانوا يعتزمون مهاجمته لكنهم يعتقدون أن الهجوم كان وشيكا.

 

وقال آشتون "من المؤكد أنهم كانوا يتطلعون إلى مكان للتجمع حيث ستكون فيه حشود".

 

وتابع قائلا "كانوا يحاولون التركيز على محاولة أن يكون مكانا يمكنهم أن يقتلوا فيه أكبر عدد ممكن من الناس".

 

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الاعتقالات أبطلت أى تهديد من المجموعة.

 


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