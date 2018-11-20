"الزراعة" تحدد 4 إجراءات لمواجهة الآفات الحشرية لأشجار الجوافة بشهر ديسمبر

تواصل الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، تقديم جميع التوصيات الفنية وبرامج التوعية للمحاصيل البستانية ، وذلك بهدف النهوض بالزراعات البستانية وتقديم الارشادات الفنية للعمل علي زيادة الإنتاج وتحسين الصفات الثمارية وإنتاج ثمار تصلح للتصدير والسوق المحلي.

وأصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية ، حزمة توصيات وارشادات لمحصول الجوافة خلال شهر ديسمبر المقبل ، لمواجهة الآفات الحشرية.

- يتم التقليم فى حالة عدم إجرائه فى الشهر السابق على أن ينتهى خلال شهر ديسمبر.

- المزارع التى تروى بالغمر يتم الرى مرة واحدة في الشهر.

- المزارع التى تروى بالتنقيط يتم الرى مرتين أسبوعياً و يختلف المعدل حسب عمر الأشجار.

-إجراء العزقة الشتوية الأساسية بغرض تفكيك و تنعيم التربة.