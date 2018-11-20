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"الزراعة" تحدد 4 إجراءات لمواجهة الآفات الحشرية لأشجار الجوافة بشهر ديسمبر

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 03:00 ص
"الزراعة" تحدد 4 إجراءات لمواجهة الآفات الحشرية لأشجار الجوافة بشهر ديسمبر جوافة - أرشيفية
كتب عز النوبى
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تواصل  الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ،  تقديم جميع التوصيات الفنية  وبرامج التوعية  للمحاصيل البستانية ، وذلك بهدف النهوض بالزراعات البستانية وتقديم الارشادات  الفنية للعمل علي زيادة الإنتاج وتحسين الصفات الثمارية وإنتاج ثمار تصلح للتصدير والسوق المحلي.

وأصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية ، حزمة توصيات وارشادات لمحصول الجوافة  خلال شهر ديسمبر المقبل ، لمواجهة  الآفات الحشرية.

 - يتم التقليم فى حالة عدم إجرائه فى الشهر السابق على أن ينتهى خلال شهر ديسمبر.

- المزارع التى تروى بالغمر يتم الرى مرة واحدة في الشهر.

-  المزارع التى تروى بالتنقيط يتم الرى مرتين أسبوعياً و يختلف المعدل حسب عمر الأشجار.

-إجراء العزقة الشتوية الأساسية بغرض تفكيك و تنعيم التربة.

 


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وزارة الزراعة

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المحاصيل البستانية

الافات الحشرية




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