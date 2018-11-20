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"الثروة المعدنية" تتسلم 9 ملايين دولار أرباح منجم السكرى عن أكتوبر الماضى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 08:00 ص
"الثروة المعدنية" تتسلم 9 ملايين دولار أرباح منجم السكرى عن أكتوبر الماضى منجم السكرى - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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قال يوسف الراجحى المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هيئة الثروة المعدنية - تابعة لوزارة البترول – تسلمت 9 ملايين دولار تحت حساب الأرباح من منجم السكرى خلال شهر أكتوبر الماضى‪.

وكانت  شركة سنتامين للتنقيب عن الذهب قد أعلنت عن نتائج أعمال الربع الثالث المنتهى فى 30 سبتمبر الماضى مخفضة حجم  الإنتاج المستهدف من منجم السكرى خلال العام الحالي، إلى نحو 480 ألف أوقية من الحجم المستهدف فى السابق الذى كان يتراوح بين 505 آلاف و580 ألف أوقية، وذلك بفعل تأخر تحسين عمليات التشغيل عما كان مخططا له.

وكانت الشركة قد خفضت فى مايو الماضى الحجم المستهدف لإنتاجها خلال 2018، إلى ما بين 505 آلاف أوقية و515 ألف أوقية، مقابل 580 ألف أوقية توقعاتها فى وقت سابق، وذلك بسبب تدنى جودة الذهب الخام فى المنجم.

وتمثل صادرات منجم السكرى نحو 2% من ميزان الصادرات المصرية، وذلك بحسب بيانات رسمية من شركة "سنتامين".

يذكر أن شركتين لإنتاج الذهب تعملان فى مصر حاليًا، هما الشركة الفرعونية الأسترالية بمنجم السكرى، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية‪.

كانت هيئة الثروة المعدنية، أعلنت عن نتائج مزايدتها رقم 1 لسنة 2017 للتنقيب عن الذهب فى 5 قطاعات بالصحراء الشرقية، حيث شملت نتيجة المزايدة ترسية منطقتى بوكارى وأم سمرة على شركة "ريسوليوت مصر ليمتد"، ومنطقة أم الروس على شركة "فيرتاس مايننج ليمتد" الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق المصرية، ومنطقة دهب على شركة "غسان سبان" الإسبانية للاستثمارات.

 


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