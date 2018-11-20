"التنمية الصناعية" تبحث استغلال 400 ألف متر فى عتاقة لإقامة مجمع صناعى

كتب – إسلام سعيد

بحث المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اقامة مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عتاقة فى اطار مبادرة مصنعك جاهز بالترخيص وكذلك سبل تعزيز الاستثمار الصناعى والتيسير على المستثمرين بالمحافظة .

وأوضح أنه تم المناقشة حول استغلال منطقة 400 الف متر مربع بعتاقة لإقامة مجمع صناعى متكامل للصناعات الصغيرة والمتوسطة تخصص وحداتها لشباب رواد الاعمال بمحافظة السويس.

وأكد عبد الرازق على ضرورة بلورة دراسة جدوى للمشروع قبل انشائه من خلال قيام المحافظة بعمل استطلاعات راى لصغار المستثمرين فى السويس حول تصورهم عن هذا المجمع والانشطة المزمع توطينها به ونظام تخصيص الوحدات سواء بالإيجار طويل الامد او بالتمليك.

وأشار إلى أهمية عمل دراسة استطلاعية حول احتياجات ومتطلبات المصانع الكبيرة القائمة بالمحافظة حول المكونات والصناعات التكميلية المطلوبة لتوافى احتياجات الصناعات الكبيرة مما يدعم سلاسل التوريد ويضمن تسويق منتجات الوحدات الصناعية بالمجمع .

وكشف عبد الرازق عن تكليف لجنة فنية من الهيئة للسفر الى محافظة السويس الخميس القادم لعقد اجتماعات تنسيقية مع مسئولى المحافظة للبدء فى اجراءات نقل تبعية اراض المشروع من المحافظة الى هيئة التنمية الصناعية للبدء فى ترفيق وانشاء المجمع الصناعى بها

ونوه أن المجمع حال إنشائه سيقام بفكر اقرب الى الحاضنات الصناعية بحيث لا تتوقف الخدمات المقدمة للمستثمر على منح الوحدة الصناعية وانما ستشمل خدمات تمويلية ودعم فنى وخدمات تشغيلية واجرائية وتدريب ، وسيكون هناك كيان مسئول عن ادارة المنطقة لضمان استدامة تقديم الخدمات للمستثمرين مجمعة وصيانة المرافق وادارة وتشغيل المجمع , وهو الفكر الذى تتبناه الهيئة حاليا فى اقامة المناطق الصناعية والمجمعات المتخصصة الجديدة .

وأضاف عبد الرازق أنه تم مراعاة فى تصميم المناطق الصناعية والمجمعات الجديدة ايضا تطبيق نظام ادارة المخلفات والاعتماد على الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية لتشغيل المصان، لافتا إلى أن المناقشات اثمرت ايضا عن الاتفاق حول اقامة مكتب دائم للهيئة بالمحافظة لتقديم خدمات الهيئة للصناع بالمحافظة موضحا انه تم ترشيح مقر للهيئة بالمنطقة الصناعية الصينية تيدا بالتنسيق مع مسئولى المنطقة.

ولفت رئيس التنمية الصناعية إلى أن الهيئة اطلقت خريطة الاستثمار الصناعى بمحافظات الجمهورية والتى تتيح لكافة المستثمرين الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل منطقة طبقا للميزة التنافسية والموارد والمقومات الاستثمارية بكل محافظة والصناعات التى بها فجوة سوقية مما تمثل فرصا واعدة وذات اولوية للاستثمار حيث تبلغ الفرص الاستثمارية التى تتيحها الخريطة 5140 فرصة استثمارية منهم 200 فرصة استثمارية واعدة بمحافظة السويس مبلورة وجاهزة للاستثمار الصناعي.

وفى اطار حملة الهيئة لسحب الأراضى الصناعية من غير الجادين طالب المحافظة بموافاة الهيئة بالأرض الصناعية المرفقة غير المستغلة لسحبها واعادة طرحها على المستثمرين وخاصة مع تدفق الطلبات الاستثمارية على المحافظة فى ظل موقعها المتميز بالقرب من ميناء الادبية وقربها من القاهرة وغيرها من المميزات التنافسية الكبيرة للمستثمر التى تملكها المحافظة كمنطقة صناعية واعدة.

وذكر أن محافظة السويس تمتلك 236 مشروع صناعى مسجل فى عدة قطاعات صناعية متنوعة بتكلفة استثمارية تبلغ 81 مليار جنيه تقريبا ويعمل بها حوالى 53 الف عامل.

ومن جانبه، قال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ان الاجتماع استهدف مناقشة سبل إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة و تفعيل قانون التراخيص الصناعية وفتح أفاق جديدة لإقامة المشروعات الصناعية لتحقيق زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب بالمناطق الصناعية , مؤكدا على اهمية ايجاد مشروعات صناعية متوافقة بيئيا بالمحافظة كما شدد على اهمية تطوير التدريب الصناعى للشباب بالمحافظة والصناعة طبقا لحاجة المشروعات بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة

وأكد المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع هيئة التنمية الصناعية فى دفع عجلة المشروعات الصناعية الجديدة.. ،معربا عن ترحيب المحافظة بإقامة مكتب دائم للهيئة لتقديم الخدمات لمستثمرى المحافظة والرد على استفسارات الشباب من رواد الاعمال .

وقام رئيس الهيئة بزيارة الى منطقة التعاون الاقتصادى المصرى الصينى TEDA بشمال غرب خليج السويس حيث اجتمع بمسئولى المنطقة الصينية بحضور نهال محمود مدير عام المنطقة , وقام بتفقد المدينة الصناعية والمقامة على مساحة 1.3 كيلو متر مربع والتى جذبت استثمارات صناعية تقدر بمليار دولار يعمل بها 4 الاف عامل تشمل صناعات مواد بناء حديث وصناعات هندسية وبترولية , وتقام المنطقة بنظام المدينة الصناعية المتكاملة حيث تشمل على مناطق لوجيستية وعمرانية وترفيهية , واستمع الى شرح حول تطور الاعمال بالمنطقة التوسعية والبالغ مساحتها 6 مليون م2 و المقسمة الى ثلاث مراحل حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولى منها على مساحة 2 مليون م2و تم التعاقد على 80% من المساحة لاقامة مشروعات صناعية متوقع ان تصل الاستثمارات الكلية لهذه المرحلة 5 مليار دولار.