البيئة تعرض تجربة مصر فى مجال حماية الطيور الحوامة بمؤتمر التنوع البيولوجى

كتبت آية دعبس

عقد مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، الاجتماع الثالث لمجموعة عمل لجنة الطاقة المنبثقة عن اتفاقية الأنواع البرية المهاجرة، بحضور ممثلى عدد من المنظمات الدولية المعنية والجهات المانحة بالإضافة إلي الوفود المشاركة بالمؤتمر .

تهدف اللجنة إلي إدماج اعتبارات حماية الأنواع البرية المهاجرة في خطط وممارسات قطاع الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة وذلك ضمن جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية نحو حماية الطيور والتنوع البيولوجي .

واستعرض الدكتور أسامة الجبالى مدير مشروع الطيور الحوامة المهاجرة، تجربة مصر الرائدة في مجال حماية الطيور الحوامة المهاجرة بمشروعات الطاقة المتجددة بمنطقة جبل الزيت وخليج السويس.

مضيفا أنه تم عرض نتائج الإجتماع الثاني السابق وكذلك خطة العمل الجديدة بالإضافة إلى جهود توسيع إطار عمل المجموعة والترويج لها وإقرار الأبحاث المستقبلية المطلوبة.

جديرا بالذكر، أن لجنة الطاقة المنبثقة عن اتفاقية الأنواع البرية المهاجرة تضم في عضويتها مصر، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الدول التي لديها خبرات متميزة في مجال حماية الأنواع البرية المهاجرة بمشروعات الطاقة ومن أهمها الطيور المهاجرة.