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الأهالى يضبطون شابا تحرش بطبيبة داخل أتوبيس نقل عام فى الشرقية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:23 م
الأهالى يضبطون شابا تحرش بطبيبة داخل أتوبيس نقل عام فى الشرقية اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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تحفظ عدد من الأهالى بمحافظة الشرقية، اليوم، على شاب لقيامه بالتحرش بطيبة داخل أتوبيس نقل عام، قادم من أبوكبير للزقازيق، وتم تسليمه للشرطة، وإخطار نيابة قسم ثانى الزقازيق بالواقعة، برئاسة إسلام الحديدى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

وتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " د إ م" 23 سنة طبيبة ومقيمة أبوكبير، تتهم فيه " ض ال إ م" 30 سنة مقيم نزلة خيال أبوكيير، لقيامه بالتحرش بها أثناء استقلاهما أتوبيس النقل العام القادم من أبوكبير الزقازيق وتم ضبط المتهم بمعرفة الركاب فى الأتوبيس، وتسليمه للشرطة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7641 إدارى قسم ثانى الزقازيق.

 


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