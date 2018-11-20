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الأقصر تقود حملات لتنظيف نهر النيل وترفع 14 طنا من مخلفات الشوارع.. صور

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:16 ص
الأقصر تقود حملات لتنظيف نهر النيل وترفع 14 طنا من مخلفات الشوارع.. صور مدينة الأقصر تقود حملات لتنظيف نهر النيل
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، عن إطلاق المدينة حملات مكثفة لإزالة المخلفات والقمامة بشاطئ نهر النيل من الناحية الشرقية بالمنطقة الواقعة أمام المستشفى العام، وذلك للحفاظ عليه من القمامة ومخلفات المواطنين والحيوانات النافقة، وتم إزالة القمامة والأوراق والخشب والمخلفات التى تلقيها المراكب النيلية والمعديات والبواخر السياحية بصورة لا تليق بمدينة الأقصر.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الحملات انطلقت بقيادة أيمن حسين رئيس حى وسط، وبمعاونة يوسف الطيب يوسف مشرف النظافة بحى وسط، وتم خلالها العمل على تنظيف نهر النيل من مخلفات الفنادق العائمة والقمامة، للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة السياحية، بالإضافة إلى نشر الوعى بين الأهالى لنظافة البيئة والصحة، وتوعية المواطنين بالحفاظ على نظافة نهر النيل والتخلص من السلوكيات غير الحضارية.

كما قاد رجال مجلس المدينة حملة فى حى شمال المدينة للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لمدينة الأقصر، واستهدفت الحملة كنس ورفع الأتربة والتراكمات بمنطقة نجع بدران تحت قيادة حسام الدين محمد عليان وبدوى فخرى نائب رئيس الحى وطابع محمد طايع مشرف عام النظافة بالحى، وأسفرت الحملة عن رفع حوالى 6 طن مخلفات من الأتربة الناعمة بالاستعانة بعمال الحى وقطاع النظافة والمعدات الثقيلة، كما أسفرت حملة بشوارع الكباش بحرى والمطحن وخلف السوق الحضرى، وتم رفع 8 طن تراكمات وقمامة.

وناشدت رئاسة الحى أهالى المنطقة بالحفاظ على استمرارية نظافة المكان، حيث أن هذه الحملة تأتى فى إطار استكمال تنفيذ خطة مدينة الأقصر للنظافة العامة وحركة التجميل والتطوير التى تشهدها المدينة خلال تلك الفترة، وتم كذلك دهان الأعمدة الكهربائية وغسيل الأرصفة بشارع المطحن، وتم أيضاً دهان كشك كهرباء حارة حجازى متفرع من السوق السياحى، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى لمدينة الأقصر.

 

 

مدينة الأقصر تقود حملات لتنظيف نهر النيل من المخلفات وترفع 14 طن مخلفات بالشوارع (1)
مدينة الأقصر تقود حملات لتنظيف نهر النيل من المخلفات وترفع 14 طن مخلفات بالشوارع (2)
مدينة الأقصر تقود حملات لتنظيف نهر النيل من المخلفات وترفع 14 طن مخلفات بالشوارع (3)
مدينة الأقصر تقود حملات لتنظيف نهر النيل من المخلفات وترفع 14 طن مخلفات بالشوارع (4)
مدينة الأقصر تقود حملات لتنظيف نهر النيل من المخلفات وترفع 14 طن مخلفات بالشوارع (5)
 

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