إيقاف صرف حصص الدقيق لـ 17 مخبزا بالمنيا لإنتاج خبز ناقص الوزن

فريق المحافظات

قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إيقاف صرف الحصص المقررة من الدقيق البلدى لـ 17 مخبزا بمراكز المحافظة، بواقع 4 مخابز بمغاغة و4 بديرمواس و5 بسمالوط و2 بأبو قرقاص و مخبز بمطاي وآخر ببنى مزار .

جاءت قرارات المحافظ استجابة للمذكرات التى عرضتها إدارات التموين بالمراكز الستة بسبب إنتاج خبز ناقص الوزن بما يخالف التعليمات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة، إن المحافظ وجه بإعادة تخصيص الحصص المقررة لـ 17 مخبز آخر مجاور حتى لا تتأثر الحالة التموينية وحفاظا على نصيب الفرد اليومى من الخبز، حيث كانت رئاسة الوزراء قد كلفت المحافظين بوضع الضوابط والتدابير اللازمة لتنظيم إنتاج الخبز المدعم بكافة أنواعه.

وتواصل مديرية التموين جهودها تنفيذا لتكليفات المحافظ بضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية ومراقبة المخابز البلدية والبدالين التموينيين والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين الصادرة من قبل الوزارة.