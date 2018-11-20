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إنفوجراف.. الخارجية السعودية تعرض رؤية المملكة لقضية مقتل جمال خاشقجى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:53 م
إنفوجراف.. الخارجية السعودية تعرض رؤية المملكة لقضية مقتل جمال خاشقجى عادل الجبير وزير الخارجية السعودى
كتب محمد عبد العظيم
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عرضت وزارة الخارجية السعودية، إنفوجراف من واقع حوار عادل الجبير وزير الخارجية السعودية مع صحيفة الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، لعرض رؤية المملكة فى التعامل مع قضية مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى، من خلال التأكيد على رفض المملكة لمحاولات الاستغلال السياسى لهذه القضية.

 

وجاءت جهود المملكة العربية السعودية للتعامل مع هذه القضية كالتالى:

1- وجهت النائب العام السعودى بالتحقيق فى قضية المواطن جمال خاشقجى.

2- شكلت لجنة لمراجعة الإجراءات وإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

3- قامت بكل الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة ومحاسبة المذنبين.

4- أحالت المتهمين فى مقتل جمال خاشقجى إلى القضاء.

5- أعلنت النتائج الأولية لتحقيقاتها وأكدت أن التحقيقات مستمرة.

6- توصلت إلى ما يكفى لاقتناعها بتوجيه الاتهام إلى 11 شخصا، مع التأكيد على أن التقارير الإعلامية حول تقييم الاستخبارات الأمريكية تشمل تسريبات لم عنها بشكل رسمى، بالإضافة إلى أنها مبنية على تقييم وليست أدلة قطعية، فضلا عن أن الحملات الإعلامية ومحاولات التسييس أصبحت دوافعها مفضوحة.

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الخارجية السعودية

مقتل جمال خاشقجى

وزير الخارجية السعودى

عادل الجبير




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