video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إنطلاق رحلات ( أعرف بلدك ) بمحافظة الوادى الجديد

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 04:24 م
إنطلاق رحلات ( أعرف بلدك ) بمحافظة الوادى الجديد وفد من رحلات أعرف بلدك
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق
أعلن بهاء الدين أحمد شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد ، عن البدء في تنفيذ رحلات " أعرف بلدك "  لعدد 15 فوج والتي تستمر حتي 28 مارس القادم بصفة أسبوعية لزيارة المعالم الأثرية بالفرافرة والداخلية وبلاط والخارجة " تحت رعاية الدكتورأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،  واللواء محمد سالمان الزمالوط محافظ الوادي الجديد. 
 
وأضاف شوقي  ،أن المعالم التي يتم زيارتها تضمنت زيارة الصحراء البيضاء - المحميه الطبيعيه - مشروع مليون ونصف فدان - المزوقه- القصر الإسلامية - الآبار السخنه ،البشندى - مقابر بلاط الإسلامية - البجوات - المتحف - معبد الغويطة - معبد هيبس وغيرها من المواقع الأثرية بالمحافظة ضمن 139 موقع أثري وسياحي .
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور - محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع فرم مخلفات النخيل وصوب زراعية بقرية الراشدة

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة