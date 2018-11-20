إنطلاق رحلات ( أعرف بلدك ) بمحافظة الوادى الجديد

أعلن بهاء الدين أحمد شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد ، عن البدء في تنفيذ رحلات " أعرف بلدك " لعدد 15 فوج والتي تستمر حتي 28 مارس القادم بصفة أسبوعية لزيارة المعالم الأثرية بالفرافرة والداخلية وبلاط والخارجة " تحت رعاية الدكتورأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء محمد سالمان الزمالوط محافظ الوادي الجديد.

وأضاف شوقي ،أن المعالم التي يتم زيارتها تضمنت زيارة الصحراء البيضاء - المحميه الطبيعيه - مشروع مليون ونصف فدان - المزوقه- القصر الإسلامية - الآبار السخنه ،البشندى - مقابر بلاط الإسلامية - البجوات - المتحف - معبد الغويطة - معبد هيبس وغيرها من المواقع الأثرية بالمحافظة ضمن 139 موقع أثري وسياحي .