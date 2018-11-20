أهالى 16 عامل بدسوق يحررون محضرا ضد رجل أعمال ليبى احتجز أبنائهم

كفر الشيخ – محمد سليمان

حرر أهالى 16 عامل من دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، محضر شرطة حمل رقم 10974 إدارى مطوبس ، ضد رجل أعمال ليبى من مدينة طبرق بليبيا أحتجز ابنائهم فى ليبيا ، مؤكدين إن عملية الإحتجاز تمت بهدف الضغط على أحد أبناء المحافظة لسداد 125 الف دينار ليبي لرجل الأعمال .

وقال عبده عبداللاه أبوالخير، شقيق أحد المحتجزين ، إن رجل الأعمال الليبى قام باحتجاز أبنائهم بهدف الضغط على أحد أبناء المحافظة ، والذى كان يقوم بتشغل العمالة ، مؤكدا أن هذا الرجل عاد الى مصر ، فى حين أن أبنائهم مازالوا محتجزين فى ليبيا ، مشيرا الى أن قائمة المحتجزين تضم " عبده عبدالهادي الحداد،وجابر عبده مهني جويد،وإبراهيم عبده شابون، وأحمد عبدالمعين قمر،ومحمدعبداللاه أبوالخير،وكريم محمد عبدالباري أبوالخير،وحسام حسن صبري محروس،ونعمان عبدالقادر شلبي،وعبده محمد موسي شلبي،وإبراهيم عماد محروس،ومحمد مخيمر البدوي ،وعبدالله بركات البدوي،ومصطفي عبده الجدي ،وخالد عيدأابوخليل،ومحمد عبده عريف،وأحمد ماضي زوين " .