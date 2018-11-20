أزمة حكومة نتنياهو تثير شكوكا جديدة بشأن خطة السلام الأمريكية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، أن أزمة الحكومة الاسرائيلية تثير شكوكا جديدة بشأن آمال الولايات المتحدة الكشف عن خطة سلام جديدة فى الأشهر المقبلة.

وذكرت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الالكترونى، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، نجح فى التصدى لتحدى ائتلافه الهش، أمس الاثنين، حيث تراجع شريكه الرئيسى عن تهديده بالانسحاب من الحكومة، متخليًا عن فكرة إجراء انتخابات مبكرة، لكنه ترك الزعيم المحبط فى موقف محفوفة بالمخاطر إلى حد أن آمال الولايات المتحدة فى بدء عملية سلام فى الشرق الأوسط فى غضون الشهور المقبلة، قد تنقضى.

فقرار نفتالى بينيت بالبقاء كوزير للتعليم فى حكومة نتنياهو وإبقاء حزبه "البيت اليهودى" ضمن الائتلاف الحاكم يقلل من إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، على الأقل فى الوقت الراهن، لكنه فى الوقت نفسه يترك الحكومة الاسرائيلية الحالية فى وضع ضعيف وهو ما يضعف معه آمال واشنطن فى نجاح خطة سلام جديدة تستعد لطرحها.