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وزير الكهرباء يتفقد " تأمين الطاقة " لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 09:22 م
وزير الكهرباء يتفقد " تأمين الطاقة " لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تفقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ، أعمال تأمين إمدادات الطاقة لمنتدى شباب العالم ،  الذى سينطلق من 3  لـ 6 نوفمبر الجارى بشرم الشيخ بحضور الرئيس السيسى ، واطلع شاكر على الاجراءات التى اتخذتها شركة القناه لتوزيع الكهرباء لتأمين التغذيه الكهربائية للمؤتمر،  كما تفقد بعض الأعمال التى أنجزتها الشركة . وأشاد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة ، بجهود المهندس محمد السيد ،  رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهربا ء  والعاملين بالشركة ودورهم الوطنى فى تأمين المؤتمر بـ  34 وحدة طؤارى محمولة على سيارات وكاتمة للصوت كما قامت الشركة فى خلال 72 ساعه بتركيب وإنارة عدد 120 عامود وكذلك تركيب عدد 2 محول قدرات 500 م فولت وكذلك مد 10 كيلو كابلات .

 

 

 


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