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وزير التعليم العالى يتلقى تقريرًا حول اليوم الأول لانتخابات الاتحادات الطلابية

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 11:50 ص
وزير التعليم العالى يتلقى تقريرًا حول اليوم الأول لانتخابات الاتحادات الطلابية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب وائل ربيعى
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انطلق أمس الخميس ماراثون الانتخابات الطلابية بالجامعات والمعاهد، بفتح باب الترشح لعضوية الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد، وفي هذا الإطار تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من د. طايع عبد اللطيف رئيس اللجنة العليا للإشراف ومتابعة الانتخابات الطلابية حول اليوم الأول لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد الحكومية.
 
 وأوضح التقرير أن المتقدمين هذا العام للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد بلغ  (٢٨٥٧١) بمشاركة ١٥٦ معهدًا، بالإضافة إلي الجامعات الحكومية، مما يفوق العام الماضي بزيادة قدرها (٢٩٥٧)، مشيرا إلى أنه من المنتظر وصول تقارير عن مشاركة الجامعات الخاصة في تدعيم الحركة الشبابية باشتراكها أيضا في تشكيل اتحادات طلابية بها، وأضاف التقرير أن اللجنة المشرفة على الانتخابات فى انعقاد بصفة مستمرة لمتابعة العملية الانتخابية بالجامعات والمعاهد .
 
من جانبه أكد د. خالد عبد الغفار، أن الهدف من إقامة هذه الانتخابات إقامة تنظيمات شرعية يستطيع من خلالها الطلاب التعبير عن آرائهم وطموحاتهم، ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة، التي ترعى مصالحهم، مضيفًا أن هذه الانتخابات تعمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وترسخ الوعي الوطني لديهم وتصقل مواهبهم وتنمي قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب والمجتمع.
 
جدير بالذكر، أن إجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية بدأت اليوم الخميس 1 نوفمبر وتنتهي يوم الخميس 15 نوفمبر الجاري، حيث تعلن الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 4 نوفمبر، وتتلقى لجنة الانتخابات الطعون 5 نوفمبر، و6 نوفمبر لفحص الطعون، على أن تعلن الكشوف النهائية 7 نوفمبر ، و"تبدأ الدعاية الانتخابية في الكليات الخميس 8 نوفمبر ، والجولة الأولى للانتخابات 11 نوفمبر ، وجولة الإعادة 12 نوفمبر ، و13 نوفمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، و14 نوفمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتنتهى الجولة الانتخابية فى 15 نوفمبر بانتخاب أمناء، اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد ونائبه على مستوى الجامعة .
 
جدير بالذكر، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات تضم د. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية رئيسا، وعضوية كل من د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، والمستشارسامح سيد المستشار القانونى، وأحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، طارق حماد بمعهد إعداد القادة، ومحمود جمال برعاية شباب جامعة الإسكندرية.
 
 

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