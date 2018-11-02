وزيرة الاستثمار تلتقى 11 شركة أوكرانية.. وتدعوها للاستثمار فى مصر

كتب عبد الحليم سالم

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الجمعة، مائدة مستديرة مع 11 شركة من كبريات الشركات الأوكرانية، على هامش اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة والمنعقدة بكييف.

وأكدت الوزيرة، أن العلاقات المصرية الأوكرانية ترتكز على أسس تاريخية صلبة وعلى شراكة استراتيجية متنامية ومتعمقة، مشيرة إلى أهمية دفع التعاون الاقتصادى بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالأعمال والاستثمار.



مائدة مستديرة لوزيرة الاستثمار مع 11 شركة أوكرانية

وذكرت الوزيرة، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى تضمن إجراءات تشريعية، نقدية، مالية، وهيكلية، كما أنها مستمرة فى الإصلاحات لزيادة النمو، وتحسين بيئة الاستثمار لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.

و أشارت الوزيرة، إلى أهمية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص فى النهوض الاقتصادى وعملية التنمية، وبناء عليه فقد تم تطبيق سياسات تهدف إلى توفير بيئة أعمال جاﺫبة وتنافسية، وإطار تنظيمى محفز للاستثمار، وسن حزمة متكاملة من التشريعات لتذليل العقبات التى كانت تعوق عمل القطاع الخاص فى الماضى، وإعداد خريطة استثمارية شاملة تغطى كافة القطاعات الاقتصادية.



سحر نصر تؤكد تحسين بيئة الاستثمار

وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن الحكومة المصرية تعمل فى الوقت الحالى على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والمتنوعة والتى من شأنها وضع مصر على الخريطة العالمية اقتصادياً، ويأتى فى مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس، والمثلث الذهبي، واستصلاح 1,5 مليون فدان، وتنمية الساحل الشمالى الغربي، ومد شبكة الطرق، والعاصمة الإدارية الجديدة، وإقامة مدن لصناعات متخصصة كالجلود والأثاث، وتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة بقدرة 14 ألف ميجاوات (مثل مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان بأسوان والذى يعد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية فى العالم).

ودعت سحر نصر، الشركات الأوكرانية على العمل على زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين وإقامة تصنيع مشترك بينهما والذى لن يغطى فقط السوق المحلى فى كلا البلدين، بل سيعمل بشكل أساسى على التصدير إلى أسواق أوروبا الشرقية والأسواق العربية والأفريقية، مشيرة إلى أن الاستثمارات الاوكرانية فى مصر مازالت لا تحظى بحجم العلاقات القوية بين البلدين، فى ظل وجود 130 شركة أوكرانية فقط فى مصر تتركز على مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتمويل والسياحة.

ودعت الشركات الاوكرانية إلى الاستثمار فى مصر، والدخول فى شراكات جادة، كما دعت الشركات الأوكرانية الموجودة فى مصر إلى التوسع فى السوق المصرية وتعزيز أعمالها فى الوقت الذى تسجل فيه مصر معدلات نمو مرتفعة وتحقيق الاستقرار الاقتصادى.



سحر نصر تدعو الشركات الأوكرانية للاستثمار فى مصر

وأشادت الشركات الأوكرانية، بالإصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر خلال الفترة الماضية، والتى ساهمت فى تحسين مناخ الاعمال والاستثمار، معربين عن رغبتهم فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة، والتى تعد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ركيزة للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يؤهلها لكى تكون جاذبة للاستثمارات الخارجية، فى ظل امتلاكها برنامج اقتصادى قوى ومتكامل، مشيدين بما تملكه مصر من بنية أساسية وبيئة تشريعية تعد بمثابة جسر للمنطقة العربية وأفريقيا.

وذكر أندريه كوبولييف، الرئيس التنفيذى لشركة نفتوجاز الاوكرانية، أن شركته تستثمر فى مصر فى مجال استخراج ونقل وتنقية الغاز الطبيعى والنفط الخام، معربا عن رغبة شركته بالتوسع فى نشاطتها فى مصر.



وزيرة الاستثماروالشركات الأوكرانية

وأشار أولكيى فداتورسكى، المدير العام لشركة نيبولون الاوكرانية، أن شركته تعمل فى مجال إنتاج المنتجات الزراعية، وتزرع ما يصل إلى 350 ألف طن من الحبوب والبذور الزيتية عالية الجودة سنوياً، وتحتل مركز الريادة فى سوق الحبوب فى أوكرانيا وتصدر السلع الزراعية إلى 64 دولة، مؤكدا حرص شركته على الاستثمار فى مجال الزراعة فى مصر.

وفى هذا الإطار عرضت الوزيرة على الشركة قائمة بأهم المشروعات فى مجال الزراعة فى إطار خريطة الاستثمار داعية هذه الشركات إلى زيارة مصر وتنظيم لقاءات مع وزير الزراعة لمناقشة فرص دخولهم فى السوق المصرى وبحث إمكانية تعاونهم مع مصر فى هذا المجال، مضيفة أن مصر لديها خطط طموحة فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى.

وذكر يافين كوزك، نائب مدير شركة ماش الأوكرانية، أن شركته وقعت مؤخرا اتفاقية مع شركة النصر لصناعة الكوك والكيمياويات، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، فى إنشاء البطارية الثالثة وتأهيل أقسام الكيماويات الملحقة بها، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 99.06 مليون دولار، حيث يعتبر هذا المشروع يعتبر مشروعا حيوياً لتطوير الشركة وإعادتها إلى طاقتها المطلوبة حيث أن شركة النصر لصناعة الكوك هى الشركة الوحيدة المنتجة للكوك فى منطقة الشرق الأوسط.



سحر نصر وزيرة الاستثمار خلال لقائها مع الشركات الأوكرانية

وأوضح فيكتور روديكا، مدير مؤسسة الدولة لمشروعات فحم الكوك و الصناعات الكيماويات، أن المؤسسة هى واحدة من أكبر الشركات الهندسية فى جميع أنحاء العالم من حيث بناء فحم الكوك الجديد، وتعمل فى مصر والاتحاد الروسى والصين والهند وباكستان والجزائر وبلغاريا وإيطاليا وبولندا وفنلندا والبرازيل، مشيرا إلى حرص المؤسسة على التوسع فى نشاطه فى مصر.

وأوضح اناتولى كيردافارا، المدير العام لشركة "تاترا- يوغو" العاملة فى مجال النقل، أن شركته وقعت عقدا لتوريد 15 عربة ترام إلى الإسكندرية، ومن المقرر أن يتم إرسال الترام الأول المكون من قسمين إلى مصر فى يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يتم التنفيذ النهائى للعقد بنهاية عام 2019، مشيرا إلى أن شركته تنتج خطوط الترام الحديثة، والتى تتوافق مع المعايير التقنية، والتصميم المريح على مستوى عالمي، وتعد رائدة بين شركات تصنيع الترام فى أوروبا الشرقية، ويعتبر ترام تاترا-يوغو وسيلة نقل حضرى صديقة للبيئة بسعر منخفض.