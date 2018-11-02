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نقابة الأطباء تعلق قرار رفع قيمة الاستعلام عن الشهادات إلى 100 دولار

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 11:10 ص
نقابة الأطباء تعلق قرار رفع قيمة الاستعلام عن الشهادات إلى 100 دولار الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس
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أعلنت النقابة العامة للأطباء تعليق العمل بقرار رفع قيمة الاستعلام عن الشهادات بالنقابة "داتا فلو" إلى 100 دولار، لتعود مصاريف الاستعلام كما كانت سابقا إلى 200 جنيه، وذلك بناء على شكوى تقدم بها الأطباء من أن الشركات سوف تقوم بتحميل القيمة الزائدة عليهم.
 
وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه كان قد صدر قرار من النقابة بجعل مصاريف الاستعلام مائة دولار للشركات والمستشفيات، وليس للأطباء كأفراد، مشيرا إلى أنه فى ضوء شكوى الأطباء من أن الشركات سوف تحملهم القيمة الزائدة، تقدم بطلب لهيئة مكتب النقابة بتجميد العمل بالقرار لحين إعادة عرضه على مجلس النقابة.
 
وقال الطاهر إن هيئة مكتب النقابة وافقت على تعليق العمل بالقرار لحين العرض على مجلس النقابة، وبالتالى تعود مصاريف الاستعلام كما كانت سابقا 200 جنيه.

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نقابة الاطباء

الاستعلام عن الشهادات بنقابة الاطباء

مصروفات نقابة الاطباء




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